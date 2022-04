Harry herceg a Tonight Show-ban adott interjút, amelyet a mai napon fognak leadni. Az előzetesben már kapásból sikerült egy olyan megjegyzést tennie, amivel kivívta az emberek haragját.

Mióta Harry és Meghan két évvel ezelőtt kilépett a királyi családból, alig néhányszor tért vissza az Egyesült Királyságba. Legutóbb nagyapja, Fülöp herceg megemlékezésén sem vett részt.

Most azonban Harry és Meghan ellátogatott az Egyesült Királyságba, és találkoztak a királynővel is. Ez volt az első közös utazásuk, mióta 2020-ban felhagytak a királyi szolgálattal. Ezt követően hangzott el Harry szájából az a mondat, miszerint meg akarja védeni a több mint hetven éve szolgáló uralkodót - írja a The Sun.

"Csak gondoskodom arról, hogy ő védve legyen, és a megfelelő emberek legyenek körülötte" - mondta.

Megjegyzése azonban szimpátia helyett dühöt váltott ki, a szakértők szerint a megjegyzés durva sértés volt, ami megmutatja a herceg arroganciáját.

"Az amerikai tévében tett megjegyzése durva sértés az egész királyi családra, a család orvosaira, és a királynő összes segédére nézve. Harry arroganciája nem ismer határokat" - írta Angela Levin, királyi szerző a Twitteren. Szakértőtársa hozzátette: "Harry herceg azt mondja az amerikai tévében, hogy gondoskodik arról, hogy a királynő védve legyen, és megfelelő emberek legyenek körülötte. Azt hiszem, rá fog jönni, hogy a Károly herceg és őfelsége gyermekei, valamint Vilmos éppen ezt teszi, és tettek, nem csak szavakkal támogatják a királynőt".