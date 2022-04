Rékasi Károlyt még 2015-ben motorozás közben gázolta el egy autós a fővárosban. Súlyos koponyatörést és szilánkos töréseket szenvedett, csak az azonnali operációnak köszönhetően van még életben.

A baleset óta tizenegy műtéten esett át, minden vágya az volt, hogy ismét teljes értékű életet élhessen. Erre most hét év után újra lehetőséget kapott. Utolsó műtétje jól sikerült, most hat hét rehabilitáció és gyógytorna vár rá. A színész elmondta, milyen érzésekkel vágott neki utolsó műtétjének:

"Miért izguljak? Izguljon az orvos, mert hiszen ő csinál mindent... Piszkosul örülök ennek, hallatlanul örülök" - mondta a Blikknek. Hozzátette, tudja, hogy ez a végső lépés afelé, hogy újra a régi legyen.

"Most is, ebben a pillanatban is fáj, de az állandó fájdalom nagyon nagy mértékben változtatja meg az ember gondolatait, a létezését. Megtanultam sokkal inkább becsülni a felém irányuló figyelmet, mert tudom, hogy abban törődés van, arra meg piszkosul nagy szükségem volt az utóbbi időben. Az állandó fájdalommal létezés nekem alaphelyzet, már nem csodálkozom rá, már nem hoz ki a sodromból, az életem részévé vált" – nyilatkozta a színész.

Rékasi elmondta, hogy bár színészként igazán rosszul érintette a baleset, a József Attila Színház reneteget segített neki, amikor műtétről műtétre járt, és nagyon hálás a munkahelyének. Most következik számára a rehabilitációs időszak, ha de ha minden jól megy, hat hét múlva már eldobhatja a mankókat, és visszakapja a baleset előtti önmagát.