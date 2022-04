Most erősen hat ránk a Merkúr és a Szaturnusz fényszöge, ezért alkalmas ez a nap a komoly témák átbeszélésére.

Kos

A mai na lehet a hét koronája. A napi horoszkóp szerint gyümölcsözőnek és fejlődőnek látod a körülményeidet. Nem kell mással törődnöd, csak az emberi kapcsolataiddal. És még egy jó könyv is beleférhet az idődbe!

Bika

Hatalmas erők forronganak benned belül, de kiegyensúlyozottnak mutatod magad. Ha megvan benned a kellő tudatosság, mindennek jó irányt is adhatsz. Fordítsd jóra ezt a nagy tetterőt!

Ikrek

Ezen a napon erőteljesen hat a Merkúr és a Szaturnusz fényszöge, határozott döntéseket várhatnak tőled a családtagjaid. Ne halogasd hát tovább, a végső szót úgyis neked kell kimondani. Így van ez akkor is, ha magában a döntésben az ő vélekedésüket is kénytelen vagy érvényre juttatni.

Rák

Befolyásolhatóbbnak bizonyulsz a szokásosnál, egyesek ezt megpróbálhatják kihasználni. Keresd egy megbízható barát, vagy rokon társaságát! Ha így teszel, megható és elgondolkodtató élmények érnek.

Oroszlán

Ne siettesd az eseményeket a párkapcsolatodban, az elvárásokat a párod most inkább támadásnak érezheti, mintsem teljesíthető célkitűzésnek. Ha nem akarod, hogy elmeneküljön, legyél szerényebb!

Szűz

Erőteljesen hat rád most a Merkúr és a Szaturnusz fényszöge, most az ötleteid és az elgondolásaid mind működőképesnek ígérkeznek. Nemcsak a saját életedben tudsz előrehaladni, másoknak is nagyon jó tanácsokat adsz - írja az Astronet.

