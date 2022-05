Szeretnéd tudni, hogy honnan lehet tudni, ha a Bika végzett veled, és szeretnéd kideríteni, hogy van-e még esélyed megoldani a fennálló problémákat?

A Bika jegy minden kétséget kizáróan az egyik legbonyolultabb jegy az asztrológiában, kár is lenne tagadni. Fantasztikus szerető, de ha kell, rettegett ellenség. Hihetetlenül hűségesek, de nem fogadnak könnyen a bizalmukba senkit. Persze nehéz lehet velük bánni, de ez korántsem jelenti azt, hogy szörnyű emberek lennének. Ha sikerül meghódítanod a Bikát, az valószínűleg életed egyik legszebb párkapcsolata lesz.

Ugyanakkor nem árt óvatosnak lenni. Csupán azért, mert jól indultak a dolgok a Bikával, az még véletlenül sem jelent egyenes utat az örökké tartó szerelemhez.

A Bika valószínűleg a leghűségesebb csillagjegy, azonban nagyon könnyű megtörni a bizalmát, és azt éreztetni vele, hogy elárulták, ez pedig egyenes út a jó viszony végéhez. A Bika nem akar olyan személy közelében lenni, akiben úgy érzi, nem bízhat, vagy akire nem támaszkodhat. Ez az érzés gyakran az egyik leghangsúlyosabb ok, amiért a Bika kilép a párkapcsolatból.

Ettől függetlenül, ahogy mindenki másnak, idővel a Bikának is változhatnak az érzelmei. Tehát csak azért, mert korábban sikerült biztosítanod a szerelmeteket, ez nem jelenti azt, hogy ez már így is marad. Lehet, hogy a múltban beléd szeretett, de nincs garancia arra, hogy ez a jövőben is így marad, így ha meg akarod tartani, újra és újra meg kell hódítanod őt.

De mi van akkor, ha már oda jutott a helyzet, hogy a Bika azon gondolkodik, hogy szakítson veled? Először is, jó, ha időben felismered a jeleket, még mielőtt végleg elege lesz, és faképnél hagy.

Indulatossá válik

A Bikák alapvetően is temperamentumosak, ezt azonban a végletekig tudják fokozni, ha úgy érzik, elegük van a kapcsolatukból. Sokkal több dührohamra lehet számítani tőlük ilyenkor, és az elszenvedő oldalon minden esetben te leszel.

Az intimitás hiánya

A Bika nagyon szenvedélyes lélek. Ezért az mindig egy árulkodó jel arra, hogy valami nincs rendben, ha az általánosnál gyakrabban tartózkodik attól, hogy intim közelségbe kerüljetek. Lényegében úgy fog viselkedni, mintha egyáltalán nem érezne irántad szenvedélyes vagy romantikus érzelmeket. Ez egy hatalmas piros zászló, amire oda kell figyelni.

Távolságot tart

Végül, a Bika egyre több időt fog tölteni távol a párkapcsolattól, ha már érdektelenné válik számára. Bár a Bika az egyik leghűségesebb jegy, hűségét csupán a számára legfontosabb dolgok és emberek élvezhetik.

Ha úgy látod, hogy problémák adódtak a Bikával való párkapcsolatodban, itt az idő cselekedni, de csak semmi meggondolatlanság. Nem szabad elfelejteni, hogy a Bika együttérző és érzelmes, és könnyen válhat forrófejűvé. Ha meg szeretnéd oldani a problémát, akkor alázattal és érzékenységgel kell megközelítened kérdést. Az azonban ne ijesszen meg, hogy a szerelmedért harcolsz, hiszen ez az egyetlen dolog az életben, amiért igazán megéri küzdeni.