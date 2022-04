Mit keresnek a nők a tökéletes partnerben? Vajon online is kialakulhat igaz vonzalom, vagy csak a személyes találkozáskor? Sokan nem gondolnák, de a horoszkóp is segíthet, ha a legjobb férjjelöltet szeretnénk megtalálni.

Sokszor még mindig a sztereotípiákra hagyatkoznak a nők, amikor arra gondolnak, mit is várnak el, milyen legyen a férjük. A legtöbb hölgynek fontos, hogy biztonságban érezze magát. Ez belénk van kódolva. Ugyan képesek vagyunk férfiak nélkül vagy a férfiak anyagi segítsége nélkül is élni, azért titkon mindenki vágyik arra, hogy találjon egy olyan társat, aki mellett anyagilag is biztonságban érezheti magát.

A nők és a férfiak általában teljesen mást várnak egy hosszú távú kapcsolattól. Ezek a vágyak legtöbbször még gyerekkorban alakulnak ki: hatással vannak ránk a szüleink, nagyszüleink, és a tanáraink is. Azonban a „tökéletes férjről" hasonló gondolataink vannak.

A legtöbbször azt akarjuk, hogy a házasságban monogám és szexuálisan hűséges legyen. Sok pár álmodozik arról, hogy a házasságuk örökké fog tartani, mindaddig, amíg egy napon a tűz kialszik, és ezzel együtt átjárja az embert a bizonytalanság érzése.

Nehéz folyamatosan meggyőzni egy feleséget arról, hogy számára ő a vágy egyetlen tárgya az univerzumban, különösen akkor, ha a vágy lángjai már ellobbantak. Ami tönkreteszi a házasságot, az a kommunikáció hiánya, a féltékenység, a bizonytalanság, a bizalomhiány és a megvetés.

Tehát, ha a férfi nem felel meg az álmaidnak abban a tekintetben, hogy mit kellene tennie a férjedként, akkor itt az ideje, hogy nyiss a kommunikáció felé, mert senki sem tökéletes, és meg kell szólalnunk, ha úgy gondoljuk, hogy valami rossz.

Éppen ezért érdemes a párod csillagjegyét is figyelembe venned, hogy megtaláld a tökéletes férjet, akiben megvan minden, amit kerestél, és aki mellett önmagad lehetsz.

1. A LEGJOBB FÉRJ A BIKA

Ezek a férfiak erősek és hűségesek. Szeretik a stabilitást, így meg sem fordul a fejükben a hűtlenség. Szerencsés vagy, ha egy Bika pasi vesz el feleségül, mert a házasságotok minden napján értékelni fogja, hogy te vagy mellette.

Könnyen lehet velük kommunikálni és nem akarnak mást, csak hűségesen leélni az életüket szeretett feleségük mellett.

2. AKIHEZ MÉG ÉRDEMES HOZZÁMENNED, AZ A NYILAS

A Nyilas férfiak extrém módon romantikusak, akiknek egy céljuk van, boldoggá tenni a kedvesüket. Hűséges és odaadó partnerek, akik néha túlzásba tudják vinni a féltékenységet. Ha beleszeretsz egy Nyilasba, egy hatalmas szívű és lelkű társat találsz magadnak, akinél jobban senki nem lesz oda érted.

3. JÓ LESZ A HÁZASSÁGOD, HA HALAK JEGYŰ A FÉRJED

Kedvesség és kedveskedés minden szinten. Azok a férjek, akik a Halak csillagjegy alatt születtek, nagyon komolyan veszik a szerepüket a házasságban. Tökéletes egyensúlyban próbálnak romantikus partnerek lenni és közben pénzügyileg is biztonságban tartják a házastársukat.A Halak férfi el fog halmozni virágokkal, vacsorát főz, ha kell és a legjobb orgazmusodat is ő fogja biztosítani. Néha túlságosan érzékenyek, olykor neked kell rájuk szólnod, hogy mosolyogjanak kicsit többet, de akkor azonnal észbe kapnak.