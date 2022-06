Cikkünkben olyan sztárokat mutatunk be, akik valamelyik dalukon keresztül üzentek vagy szóltak be volt párjuknak.

1. Taylor Swift

Az énekesnő híres arról, hogy szakításait követően a zenében keres menedéket, ugyanakkor mindig is őszintén beszélt az olyan hírességekkel való kapcsolatáról, mint például Harry Styles, Joe Jonas vagy Jake Gyllenhaal. Csupán egyetlenegyszer fordult elő, hogy exét a nevén szólította valamelyik dalában: miután John Mayerrel szakítottak, megszületett a Dear John című szám, ami egyértelműen a 44 éves énekeshez íródott.

"Kedves John, már megértettem, tényleg elmentél.

Nem gondolod, hogy túl fiatal voltam ahhoz, hogy játszadozz?

Lány voltam egy ruhában, aki egész úton sírt, tudhattam volna..."

2. Ed Sheeran

Az előadó korábban megerősítette, hogy a Don't című kislemeze volt barátnőjéről, Ellie Gouldingról és arról a helyzetről szól, amikor megcsalta a One Direction egykori énekesével, Niall Horannal. Ed Sheerannek különösen azért fájt az eset, mert jó kapcsolatot ápolt a bandatagokkal. Később felröppentek a pletykák, hogy talán az énekesnő is üzenni szeretett volna neki az On My Mind című slágerével.

"Sosem tartottam tőle,

egészen addig, amíg el nem tűntél vele szexelni.

Mindketten turnéztunk,

Ráadásul ugyanazon a k******tt szállodai emeleten voltunk..."

3. Justin Timberlake

A 2000-es évek elejéről mindannyian emlékszünk Britney Spears és Justin Timberlake kapcsolatára. Bár azóta több mint két évtized eltelt, a sztárpár máig ikonikusnak számít a poptörténelemben. 2012-ben Timbaland, a producer megerősítette, hogy a Cry Me A River című dal valóban Britneyről szól. Az is kiderült, hogy a Grammy-díjas énekes a slágert egy érzelmes telefonbeszélgetés után írta.

„Tudod, azt mondják, hogy néhány dolgot jobb kimondani,

Nem „csak" beszéltetek, ezt te is jól tudod,

Ne tégy úgy, mintha nem tudnád,

mert mások már mindent elmondtak nekem."

4. Miley Cyrus

A tinihírességek drámái közül a Disney Channel sztárjaiként ismert Miley Cyrus és Nick Jonas kapcsolata volt az egyik legkiemelkedőbb. Ahogy sok más románc, az övék sem tartott örökké, de az énekesnő hangot adott érzéseinek a 7 Things című slágerében. A következő sorok a legfiatalabb Jonas testvérről szólnak:

"Kínosan és némán vágytam, hogy mondd,

hogy halljam az őszinte bocsánatkérésed,

Ha komolyan így gondolod, akkor elhiszem,

Ám ha csak írsz, én töröllek téged."

5. Justin Bieber

Selena Gomez és Justin Bieber szerelmét nem szükséges bemutatnunk, azonban azt kevesen tudják, hogy a két előadó a dalain keresztül máig üzenget egymásnak. Legutóbb Justin Bieber a Ghost című dalával reagált Selena egyik korábbi slágerére.

"Ha nem lehetek a közeledben,

Megelégszem a szellemeddel,

Jobban hiányzol nekem, mint maga az élet.

Ha nem lehetsz mellettem,

Az emlékedtől elrévülök,

Jobban hiányzol nekem, mint maga az élet."