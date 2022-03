Cikkünkben összefoglaljuk, hogy Justin Bieber kikkel randizott, és azt is megtudhatod, hogyan jöttek össze a feleségével, Hailey Baldwinnel.

Selena Gomez

Justin Bieber nyolc évig volt se veled, se nélküled kapcsolatban Selena Gomezzel. A két világsztár kapcsolata barátságként indult, sőt hónapokon keresztül pletykáltak róluk, de szerelmespárként először csak 2011-ben, a Vanity Fair Oscar-gálán jelentek meg. Az első szakításuk 2012 októberében volt, és tulajdonképpen kettejük érzelmi hullámvasútja ekkor kezdődött. 2013-ban ismét randiztak, majd 2014-ben ismét szétváltak útjaik. Pár évvel később Selena The Weeknddel randevúzott, de románcuk csak 10 hónapig tartott, mert az énekesnő továbbra sem tudta elengedni Justin Biebert. Számos pletyka röppent fel arról, hogy az énekesek a slágereiken keresztül még mindig üzennek egymásnak. Selena Gomez dalai közül például ilyen volt a Come and Get it, a Lose You to love me, vagy a legújabb szerzeménye, a De Una Vez.

Kendall Jenner, Palvin Barbi, és még kivel randizott?

Justin Bieber mindig is a modellszakma legszebb nőit hívta randevúra, kezdve egy Victoria's Secret modellel, a gyönyörű Miranda Kerrel. 2012-ben, egy divatbemutató után közel kerültek egymáshoz úgy, hogy a modell még Orlando Bloom felesége volt. Mégis, a híresztelésekkel ellentétben közöttük csak baráti viszony volt. Azonban Bloom továbbra is féltékeny volt Bieberre, olyannyira, hogy két évvel később behúzott egyet a fiatal szívtiprónak, amiért szemtelenül beszólt neki.

2015-ben azt pletykálták Hollywoodban, hogy Justin Bieber Kendall Jennerrel kezdett el randizni. Bár ők sosem ismerték be, hogy több lenne köztük, de az énekes mégis olyan képeket posztolt, amit a rajongók totálisan félreértettek. Egyébként a modell rokonságából még hírbe hozták Courtney Kardashiannal, de még Kim Kardashiannal is. A Kimmel kapcsolatos híresztelések teljes mértékben hazugságon alapultak, hiszen a pletykák akkor láttak napvilágot, amikor Justin 16, Kim pedig 29 éves volt.

Bieber egy magyar szépséggel, a szupermodell Palvin Barbival is szoros barátságot ápolt még 2012-ben, így róluk is számos pletyka született. Az interneten több közös fotón szerepeltek együtt, amit az énekes akkori barátnője, Selena Gomez egyáltalán nem nézett jó szemmel. Barbi mindig tagadta, hogy bármi is lenne köztük, de nem kizárt, hogy a barátságuknak köze volt ahhoz, hogy végül Justin és Selena kapcsolata véget ért.

A modelleken kívül hírbe hozták még Nicola Peltz-cel, Sophia Richie-vel, Madison Beerrel, de még Ariana Grande-val is. Azonban örök rejtély, hogy az elmúlt években hány nőhöz volt még köze Justin Biebernek.

Hailey Baldwin

Alec Baldwin unokahúga és Justin Bieber már 2014-ben és 2016-ban is randizott, de csak 2018-ban vált komollyá a kapcsolatuk. Hailey Baldwin szerepelt Jimmy Fallon műsorában, és Bieber elképesztően dögösnek találta, amikor a modell a fogaival nyitott ki egy üveg sört. Ebben az évben újra egymásra találtak, majd a semmiből érkezett a hír: Hailey és Justin férj és feleség. Házasságuk kiegyensúlyozott, békés, és már a családalapítás is szóba került náluk. Hailey nagy hatással bírt Justinra, olyannyira, hogy míg a modell előtt a világsztár pörgős, önpusztító életet élt, addig ma már a békét, a nyugalmat és a biztonságot választja.