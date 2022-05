Tavaly októberben jelentette be Fresh Andi a szomorú hírt, hogy mellrákkal diagnosztizálták. Sokáig senkinek nem beszélt a betegségéről, még a barátainak sem, végül mégis úgy döntött, hogy megosztja küzdelmét, hiszen egyrészt az emberek úgyis látták volna, hogy változáson esett át, valamint szeretett volna segíteni az embereknek. Palik Laciék műsorában, a Három igazságban arról is beszélt, mi történt vele azóta, hogy megosztotta helyzetét: sokan nincsenek már az életében, már Fresh Viki sem.

"Sok mindenkiben csalódtam. (...) Nincsen semmi probléma, ő ment balra, én meg jobbra. Vannak olyan dolgok, amiket nem zártunk le, vagy nem beszéltünk meg, ezek nyilván neki is, nekem is sérelmek, de nem vagyunk egymás életének a részesei" - mondta Andi. Az is kiderült, hogy szerencsére már minden eredménye jó.