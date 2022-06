A gyűrű az egyik legkedveltebb kiegészítő, amely nemcsak szép és megmutatja, hogy milyen a családi állapotunk, de bizony a személyiségünkről is sokat elárul.

Az emberek többsége kényelmi szempont alapján dönti el, hogy melyik ujján viseli a gyűrűket. Nem azért hordják a mutató- vagy kisujjon, mert ezzel ki akarnak fejezni valamit, hanem egyszerűen úgy érzik, ott mutat a legjobban és ott zavarja őket a legkevésbé.

Miközben a gyűrűsujjon viselt ékszerről mindenki tudja, hogy mit jelképez, a többivel már csak kevesen vannak képben. Pedig mindegyik ujjnak megvan a maga jelentése és elég sok mindent megtudhatunk a gyűrű viselőjéről, ha jól megnézzük, hol is hordja az ékszert.

Hüvelykujj

Habár szokatlannak tűnhet, ha valaki a hüvelykujján hordja a karikaékszert, egyes kultúrákban mégis évszázados a hagyománya. A hüvelykujjon viselt gyűrű a hatalom, a gazdagság és a befolyás jele. Az aktív kézen viselt hüvelykujjgyűrű arról árulkodik, hogy az illető ambiciózus és képes érvényesíteni az akaratát, míg a passzív oldal belső konfliktust jelez.

Mivel a hüvelykujjgyűrű nagyobb lesz, mint a többi, ezért érdemes kerülni az extravagáns, rikító vagy nehéz ékszert. Az egyszerűségben rejlik az erő. Az ehhez az ujjhoz ajánlott drágakövek közé a rubin, a gránát és a karneol tartozik.

Mutatóujj

A mutatóujjunkat használjuk a leggyakrabban, mondhatni ez a domináns az ujjak között. Ennek eredményeként kialakult bennünk az az ösztön, hogy folyamatosan tisztán tartsuk és sokak számára ezért furcsa érzés itt gyűrűt hordani. Az aktív kéz mutatóujjára húzott gyűrű azonban erős jelentéssel bír, ugyanis a tekintélyt, az önbecsülést és a vezetői erényeket képviseli. A passzív oldalon viselt karikaékszer ellenben azt mutatja, hogy az illetőt könnyű irányítani.

A mutatóujjhoz ajánlott drágakövek közé a topáz, a lapis lazuli és az ametiszt tartozik.

Középső ujj

Beszéljünk bármilyen nyelvet, mindannyian pontosan tudjuk, mit jelent, ha valaki felmutatja a középső ujját. Mégsem ez az oka annak, hogy csak kevesen viselnek karikaékszert ezen az ujjukon. Sokkal inkább azért mellőzzük a középső ujjunkat, mert a mellette lévő kettő népszerűbb és három gyűrű egymás mellett kényelmetlen viselet. Ezek ellenére megvan persze a jelentése: mivel középen található, ezért az egyensúly, a felelősségérzet és az igazságosság jele.

A középső ujjhoz ajánlott drágakövek közé tartozik a korall és az akvamarin.

Gyűrűsujj

A nevében is benne van, de a kultúránk miatt is jól ismerhetjük, hogy a gyűrűsujj és az azon viselt karikaékszer az eljegyzés, az esküvő és a házasság egyik szimbóluma. Azonban nemcsak a házasemberek, hanem a még hajadonok is hordhatnak ékszert ezen az ujjukon. A gyűrűsujj a szerelem, a szépség és a kreativitás jelképe.

A gyűrűsujjhoz ajánlott drágakövek közé tartozik a zafír, az ametiszt és a jáde.

Kisujj

Annak ellenére, hogy mostoha helyzetben van a kisujjunk, komoly jelentéstartalommal bír, ha gyűrűt viselünk rajta. Mivel ezt az ujjunkat használjuk a legritkábban, ezért figyelemfelkeltő hatása van az itt hordott karikaékszernek. Intelligenciáról, jó tárgyalókészségről és kommunikációs képességről, valamint kíváncsiságról árulkodik, és egy olyan személy benyomását kelti, aki igencsak meggyőző hatással tud lenni másokra.

A kisujjhoz ajánlott drágakövek közé tartozik a borostyán, a holdkő és a citrin.