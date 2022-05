BAKA Mars most világossá teszi, hogy a héten nincsenek kompromisszumok. Szingliként nagyon magabiztos leszel, tudod, mit keresel. Ha kapcsolatban vagy, kicsit nehézkes hét elé néztek, de a jó szex mindig oldja a feszültséget. Új munkalehetőség találhat rád, merj belevágni, mert csak hasznodra válhat. A testedre ráfér egy kis pihenés, kényeztesd magad egy nagy habfürdővel.

VÍZÖNTŐHa szingli vagy, akkor csodás hét elé nézel. Flörtölsz, randevúzól, majd a hét vége felé valaki elrabolja a szívedet. A párokat pedig elönti a szerelmes tavaszi láz, minden szabadidejüket együtt szeretnék tölteni. A munkádban egy új projekthez nagyon kreatív ötleteid lesznek, amit a főnök is észrevesz. Közben keresed a belső békét és a lelki egyensúlyt. Ne félj, hamar megleled.

HALAKAz egyedülállók a héten nagyon szeretnének egy futó kalandban részt venni, de akárhogy is próbálkoznak, ez nem fog összejönni. A szerelmesek számára nagyon sok a tennivaló, de minél többet vannak együtt, annál nagyobb lesz közöttük az összhang. A munkádban a csapat vezetőjeként fogsz fellépni, és a stressz motiváló hatással lesz rád. Az egészséged fenntartásáért menj ki a friss levegőre és sportolj egy kicsit. Hidd el, jól fog esni.

KOSHa nincs párod, akkor ez egy nagyszerű szakasz lesz az életedben, hiszen nemcsak flörtölhetsz a héten, hanem igazi szerelemre is lelhetsz. Ha kapcsolatban élsz, akkor összhangban lesztek a szerelmeddel. A munkában is nagyon jó lesz a hangulat, remekül fog menni a kollégákkal, az ügyfelekkel és a főnököddel is a kapcsolattartás. Könnyen megbírkózol most minden kihívással, a szabadidődet pedig sportolásra, a hobbidra vagy kikapcsolódásra fordíthatod.

BIKAA héten árad belőled a varázs, ha szingli vagy, ezt a másik nem is észre fogja venni. A kapcsolatban élőkre pedig nagyon harmonikus napok várnak. Nagy lehetőségek állnak előtted a munkában, szorgalmas vagy, és megmutatod minden képességedet. Ez pedig nem marad észrevétlenül, megkapod azt az elismerést, amelyre oly régóta vágytál. Most nagyon jól érzed magad a bőrödben, szupermotivált leszel a mozgáshoz is.

IKREKHa egyedülálló vagy, a héten megmutatod mindenkinek, hogy mennyire szerethető vagy. A párok pedig közös programokat csinálhatnak és megpróbálhatják felfrissíteni az érzéseiket. A Merkúr és a Jupiter új lendületet ad a karrieredben. Szabadidődben pedig új dolgoknak olvasol utána. A csillagaid mentálisan erőssé és magabiztossá fognak tenni. Kiegyensúlyozott leszel, de a héten nem érzel motivációt a sportolásra.

RÁKHa szingli vagy, élvezed, hogy nincs párkapcsolatod. Ha van párod, a héten megkérdőjelezed a kapcsolatotokat, mert több romantikára és változatosságra vágynál. Nagyon odafigyelsz ebben az időszakban a munkádra, energikusan hajtod végre a rád bízott feladatokat. Kellő energiád van, hogy a héten egy picit felújítsd a lakásodat, meglátod, nagyon fogod élvezni a barkácsolást.

OROSZLÁNA Vénusz és a Jupiter a héten új karizmát és szexuális vonzerőt ad az Oroszlánok számára. Ezért szingliként most jó úton jársz a szerelem felé. Ha kapcsolatban vagy, most tisztázódhatnak a problémák és a félreértések. A munkahelyeden harmónia uralkodik, ez a legjobb légkör számodra a fejlődésre. Viszont munka után szükséged van a pihenésre, kapcsolódj ki meditálj, vagy menj el jógázni a barátaiddal.



SZŰZA Szüzek egy izgalmas hét elé néznek, amely tele lesz érzelmekkel. Az egyedülállók nyitottak az új iránt, de figyelj, hogy ne add oda azonnal a szíved. A pároknak a héten valami miatt kompromisszumot kell kötniük. A karrieredben kihívások elé nézel, de nagyobb erőfeszítéssel könnyedén túl leszel a nehézségeken. Szeretnél odafigyelni az egészségedre, ezért a helyes táplálkozásnak és a tudatos életmódnak fogsz utánajárni.

MÉRLEGAz egyedülállók nyitott és vicces természetére felfigyel valaki, aki lehet, hogy több lesz, mint egy barát. A kapcsolatban élőknek nem lesz egy romantikus hete, de nagyon jókat tudnak beszélgetni a párjukkal. A munkahelyeden meg kell mutatnod, hogy miből vagy. Minden olyan dolog, amin egyedül dolgozol, remekül működik. Az önbizalmad nagyon nagy, a Merkúr pedig a héten szellemi erőt ad neked.

SKORPIÓAz szinglik nagyon élvezik a szabadságot és hogy azt csinálhatják, amit akarnak. A párok új lendületet adhatnak a héten a kapcsolatuknak. A munkában jól fognak menni a dolgaid, nagyon gyors megoldásokat találsz a problémákra. Élvezd a szabadidődet, kényeztesd magad olyan dolgokkal, amelyekkel gyorsan ellazulhatsz.

NYILASA Nyilasok számára a Vénusz és a Jupiter szerelmi fényponttá teszik a hetet. Az egyedülállók mágnesként vonzzák magukhoz a megfelelő partnereket. A párok pedig extra adag gyengédséggel közelítenek egymáshoz. A munkában pontosan tudod, hogy mit akarsz elérni. A Jupiter most melletted áll, így könnyebben megteheted azt, amit szeretnél.Ha kikapcsolódásra van szükséged a napokban, menj el és kocogj egyet!