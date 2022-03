Néhány csillagjegy életritmusához sokkal jobban illik a szingliélet, és az ezzel járó szabadság. Aki a következő 5 csillagjegy valamelyikében született, gyakran választja elköteleződés helyett a függetlenséget.

Halak

A Halak csillagjegyűek a határtalan képzelőerejükről és a megérzéseikről ismertek. Mivel kreatív lelkűek, ezért mélyen kötődnek belső világukhoz, és szeretnek egyedül lenni. Gyakran elvesznek a gondolataikban, így a valóságot pillanatok alatt képesek kizárni. Az is mondhatnánk: igazi álmodozók. Sokszor inkább elmélyednek, így nem vágynak folyamatosan arra, hogy társasági életet éljenek. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükségük barátokra vagy randipartnerekre, de ritkán adódik, hogy valaki komolyan felkelti az érdeklődésüket. Főként emiatt, de a Halak jegy szülöttjei inkább élik szenvedélyes életüket, minthogy a hétköznapjaik unalmassá váljanak.

Oroszlán

Az Oroszlánok semmit sem szeretnek jobban, mint a saját világuk középpontjában lenni. Igaz, gyakran önzőnek találják őket, de a vérbeli Oroszlán jegyűek kellően jól ismerik magukat. Tisztában vannak azzal, hogy óriási odafigyelésre van szükségük, és talán többre is, mint amennyire valaki képes lenne megadni nekik. Mivel nincsenek az elköteleződés pártján, így kiélvezik a flörtölést, vagy az elejtett, romantikus pillantásokat. Őszinték, megbízhatóak, és nem fogadják el, ha partnerük velük szemben bizalmatlan.

Szűz

A Szűz jegyűek fejében él a randevúzásról (is) egy tökéletes kép, gyakran azt kergetik, hiába. Öntudatosság jellemezi őket, de a partnereik felé gyakran elérhetetlen elvárásokat támasztanak. Már korán megtanulják, hogy milyen pozitív oldala van az egyedüllétnek, éppen ezért élvezik azt is, amikor szinglik. Ha biztosak a kapcsolat sikertelenségében, akkor nem fecsérelnek sem időt, sem energiát az aktuális randipartnerükre. Nem minden esetben tudnak átszellemülni, így könnyen tűnhetnek érzéketlennek is. Könnyedén egy ördögi kör közepén találhatják magukat, ugyanis kompromisszumra nem hajlandóak, de azt is tudják, hogy sosem fognak elég jó társat találni.

Nyilas

A Nyilasokban a vadászösztön zsigerileg dolgozik, ő is szeretik szenvedélyesen élni az életüket. Ha párkapcsolatban élnek, a párjukat teljes szívvel szeretik, azonban a flörtölésről és a csábításról nem tudnak lemondani. Szeretnek új dolgokat kipróbálni, kísérletezni, és a változatosságra való igényük tetten érhető a randizási szokásaikban is. Az elköteleződés megrémíti őket, mert úgy élik meg, mintha a párkapcsolat elvenné tőlük a szabadságukat. Képtelenek elviselni, ha bárki uralni akarja őket, éppen ezért a szingliélet teljesen tökéletes számukra.

Bak

A Bakokat jellemezi erős kitartásuk, és szeretnek mindent a maguk módján elintézni. Önfejűek, makacsak, és mindennek megvan a maga rendszere, logikája, menete. Ha valaki nem képes az ő fejükkel gondolkodni, az élből veszett fejsze. Olyan társra van szükségük, aki bírja a dinamikájukat, és tud az ő fejükkel gondolkodni. Ha nincs senki az életükben, akkor is zavartalanul élik szinglik mindennapjaikat. Sokszor még mások segítségét sem fogadják el, mert sokkal boldogabbak, ha egyedül, önállóan tudnak megoldást találni a saját életükre.