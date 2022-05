Nemrég robbant a megdöbbentő hír: Solti Ádámnak a felesége mellett hosszú ideig volt egy szeretője , akitől született egy kisfia. A gyermek már lassan kétéves. Mindez rendkívül fájdalmas a felesége számára, főleg annak fényében, hogy ők hosszú ideje próbálkoznak már a lombikkal , egyelőre sikertelenül. A színész drámai vallomása után most megszólalt a szerető is.

A Blikk találta meg Solti Ádám gyermekének anyját. A nő azt kérte, a nevét ne írják le.

"Köszönöm és megértem a média érdeklődését, de a kisfiam létezése óta egyszer sem fordultam a sajtóhoz, sosem volt vágyam szerepelni, és ezután sem tervezem. Érthetetlen számomra, hogy Ádám miért érezte szükségét annak, hogy ezzel a személyes ügyével a sajtóhoz forduljon. Az általa elmesélt történetet más szemszögből ismerem, azt én nem kívánom a nyilvánossággal megosztani. Valóban született egy közös gyermekünk, akit egyedül vállaltam. Édesanyámtól és a teljes családomtól a kezdetektől fogva sok segítséget kapva, szeretetben és biztonságban nevelem őt. A kisfiam egy barátságos, kedves, nyitott, boldog teremtmény, és mindent megteszek, hogy ez így is maradjon" - nyilatkozta a színész egykori szeretője, aki elárulta azt is, hogy miért forndult bírósághoz. "Ádám megkeresésével egyedüli célom a gyermekem családi jogállásának tisztázása volt, hogy ne úgy nőjön fel, hogy „félig senkié"! Nem kértem gyerektartást, és azt sem, hogy a nevére vegye. Nem kommentálom számomra megdöbbentő és megalázó megnyilvánulásait. Nem értem a celebek, influenszerek világát, amitől távol is akarok maradni. Arra kérem, tartsák tiszteletben a magánéletünket, ezzel a témával kapcsolatban ez volt az egyetlen nyilatkozatom."