Dér Heni és Bakos Gergely tavaly polgári esküvőn mondta ki a boldogító igent, nemrég pedig sor került a templomi ceremóniára is. Ezúttal az énekesnő a nyitótáncukról töltött fel egy videót, és elárulta, hogy teltek a próbák.

Ahogy arról mi is hírt adtunk, a 36 éves énekesnő és férje titokban keltek egybe a Vajdaságban, Heni szülőfalujában, Csantavéren. Az énekesnő legutóbb feltöltött videójából az is kiderül, hogy a gyönyörű, hófehér ruhán kívül Heni a nagy napjukon egy különleges, piros színű menyecskeruhát is viselt. Bár a ruha önmagában lélegzetelállító, Heni ennél sokkal többet mutatott követőinek.

Az énekesnő egy kétperces felvételt osztott meg nyitótáncukról, a videóhoz tartozó leírásban pedig azon túl, hogy megköszönte a koreográfus szakértelmét és a türelmét, hálát adott a férjének, aki komolyan vette az órákat. Heni azt is elárulta, hogy a kisfiuk, Bendegúz szinte minden próbán ott volt velük. A koreográfia egyébként az Egy asszony illata című filmből lehet ismerős. Kattints ide, és nézd meg a videót!