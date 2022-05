Tegnap robbant a hír, hogy Szabó Zsófi és Shane Tusup felbontották a jegyességüket . A rajongók értetlenül állnak a döntésük előtt, ráaádásul többen ki is szúrtak valamit a pár szakítós fotóján.

Ahogy mi is megírtuk, szerdán Szabó Zsófi és Shane Tusup is az Instagramon jelentette be, hogy felbontották eljegyzésüket. A hír sokként érte a két celebritás követőit, akik egyelőre nem tudják elhinni, hogy szétment az álompár.

Főként azért sem, mert a szakításuk bejelentéséhez Zsófi olyan fotót posztolt, amelyen még viseli a jegygyűrűjét.

"Á! Nekem itt valami bűzlik... Ez valami átverés? Csak mert mindketten ugyanezen a széken ülve, ugyanúgy fehér lezser felső, barna alj, posztoltátok ugyanazt a szöveget. Azért remélem nem igaz, jó párosnak tűntetek" - fakadt ki az egyik rajongó.

"És még a gyűrű is megvan! Legalábbis itt a képen" - írta egy másik, akinek a bejegyzésére rögtön válaszoltak is.

"Pontosan ugyanezt akartam írni! Ha valakivel szakítok, olyan fotót posztolok, amelyiken az eljegyzési gyűrű kilövi a szemeteket?! Érdekes amúgy" - tette hozzá egy harmadik.