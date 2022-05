Ahogy mi is megírtuk, szerdán Szabó Zsófi és Shane Tusup is az Instagramon jelentette be, hogy felbontották eljegyzésüket. A hír sokként érte a két celebritás követőit, akik egyelőre nem tudják elhinni, hogy szétment az álompár.

Hogy mi vezetett a szakításhoz, egyelőre nem derült ki, a részletekről nem kívántak nyilatkozni. Pár hónappal korábban azonban a sztárok médiuma, Müller Rózsa már megjósolta, hogy nem lesz hosszú életű a szerelmük.

"Az a véleményem, hogy a kis hölgy nagyon szép, de soha nem tud olyat választani, aki hozzá való. A korábbi férje sem illett hozzá semmilyen tekintetben. A mostani párja pedig az a típus, aki nem nagyon tud lehorgonyozni egy nő mellett" – mondta akkor Rózsa.