Szabó Zsófi és Shane Tusup tegnap este egy-egy posztban jelentették be, hogy felbontották az eljegyzést . A pár többet azonban nem árult el, így az sem biztos, hogy szakítottak, a rajongók viszont sokkot kaptak, hiszen senki sem gondolta volna, hogy egy ekkora szerelem így érhet véget.

Semmi jel nem utalt arra, hogy Szabó Zsófi és Shane Tusup kapcsolata bármikor is véget érhet. Kettejük szerelme olyan nagy fokon lángolt, hogy az elejétől kezdve nem is tudták titokban tartani, hogy egymásra találtak. A nyilvánosság először csak lesifotókból értesült a viszonyukról, majd nyíltan is felvállalták, hogy egymásba szerettek. Ezután villámgyorsan eljutottak az eljegyzésig.

A közösségi médiás oldalaikra feltöltött fotók alapján mindenki joggal hihette, hogy dúl a szerelem, hiszen bárhol is jelentek meg együtt, széles mosoly ült az arcukon és boldogság csillogott a szemükben. A tegnap esti bejelentés óta rajongók százai próbálják kitalálni, mégis mi vezethetett akkor az eljegyzés felbontáshoz, hiszen pár nappal ezelőtt még nyílvánosan vallottak szerelmet egymásnak a fiatalok.

Zsófi áprilisban a Shane-nek címzett születésnapi köszöntőben tárta ki a szívét.

Kedves Shane! Tudom, hogy ez nem az én napom, de amióta Veled vagyok, minden nap mosolyogva ébredek. Szeretem, hogy vicces vagy. Hatalmas a szíved és legfontosabb számodra a családunk. Remélem, vissza tudom neked adni mindazt a jót, amit tőled kapok! Boldog születésnapot!

Ezután pedig Shane volt az, aki anyák napja alkalmából megríkatta kedvesét az üzenetével.