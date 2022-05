Május 18-án Szabó Zsófi és Shane Tusup is közzé tette a közösségi oldalán, hogy már nem járnak jegyben . A hírt a legtöbben megdöbbenéssel, sokan kétkedéssel fogadták, ugyanis nemrégiben még arról lehetett olvasni, megtalálták egymásban az igazit. Azonnal elkezdődtek a találgatások , hogy vajon mi vezethetett a szakításhoz. Most megszólalt egy jósnő, elárulta, hogy van-e esély arra, hogy Zsófi és Shane kibéküljenek.

Semmi jel nem utalt arra, hogy Szabó Zsófi és Shane Tusup kapcsolata bármikor is véget érhet. Kettejük szerelme olyan nagy fokon lángolt, hogy az elejétől kezdve nem is tudták titokban tartani, hogy egymásra találtak. A nyilvánosság először csak lesifotókból értesült a viszonyukról, majd nyíltan is felvállalták, hogy egymásba szerettek. Ezután villámgyorsan eljutottak az eljegyzésig.

A közösségi médiás oldalaikra feltöltött fotók alapján mindenki joggal hihette, hogy dúl a szerelem, hiszen bárhol is jelentek meg együtt, széles mosoly ült az arcukon és boldogság csillogott a szemükben. A tegnap esti bejelentés óta rajongók százai próbálják kitalálni, mégis mi vezethetett akkor az eljegyzés felbontáshoz, hiszen pár nappal ezelőtt még nyílvánosan vallottak szerelmet egymásnak a fiatalok.

Egy sorselemző jósnő most kielemezte a műsorvezető és Shane jövőjét.

"Munkám során több hasonló párral és problémával találkozom. Legtöbb esetben önismereti probléma áll a hirtelen szakítás mögött. Szabó Zsófi egyelőre biztos nem fogja megtalálni az igazit. Mindkettőjük számára fontos lenne most egy hosszabb egyedüllét, de azt érzem, hogy Zsófinak van most nagyobb szüksége erre"

– fogalmazott a promotions.hu-nak Lina jósnő.

Arról, hogy lát-e bármi esélyt arra, hogy Zsófi és Shane kibéküljenek a jövőben, a következőt mondta:

"Végleg véget ért a kettejük kapcsolata."