Napok óta Azahriah szexbotrányától hangos a sajtó. A népszerű énekes a vécé mögött szexelve csalta meg barátnőjét egy fesztiválon, most pedig édesapja is megszólalt.

Ahogy arról mi is írtunk, péntek este furcsa videó látott napvilágot az egyik népszerű magyar énekesről, Azahriah-ról. A rejtett kamerás felvételen jól látszik, ahogy az énekes a Szolnoki Palacsintafesztiválon a színfalak mögött egy rajongóval közösül. A kikerült felvételre Fluor Tomi és Majkáék is reagáltak.

Az esetben az a legkínosabb, hogy az előadónak van barátnője, aki az ismert influenszer, Luna. A lány korábban Pumped Gabóval és VV Somával is együtt volt, és jelenleg Mallorcán tartózkodik.

Az üggyel kapcsolatban most Azahriah édesapja, Baukó Attila szólalt meg, a rajongói csoportban mondta el, milyen változások lesznek a kiszivárgott videó miatt:

"A tegnapi botrány következménye, hogy drasztikus változások lesznek a zenekar életében. Már a tegnapi (05.21.) koncert után is tapasztalhatták néhányan, hogy a közös fotózás minimális létszámra csökkent. Sőt, ritka eset lesz, ha kimennek a srácok. Saját biztonsági emberek kísérik majd őket. Atiék mindig is közvetlenek voltak a rajongókhoz, de ez is megváltozik. Azi kérésére én visszalépek az "Azahriah & Desh rajongói csoport"-ban betöltött szerepemtől. Nem lesz több privát találkozó, üzenetek, videók, és a messenger megkereséseket sem teljesítem. Ezek a változások köszönhetők annak a szolnoki patkánynak, aki a felvételt készítette! Köszönöm" – olvasható a posztban.