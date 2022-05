Örömteli időszakot él most meg Vajna Timi, ugyanis nemrég megkapta az amerikai állampolgárságot, valamint hozzáférhetett Andy Vajna 155 millió dolláros vagyonához. Ha pedig ez nem lenne elég, a szerelem is újra rátalált az üzletasszonyra.

A boldog pillanatokat azonban egy kellemetlen tünet árnyékolja be. Timi aggódva számolt be a közösségi oldalán arról, hogy a nyaki nyirokcsomója sokszor be van dagadva.

"Nyaki nyirokcsomóm sokszor be van dagadva. Tipp?" - kért segítséget a követőivel.