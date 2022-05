Nagyjából mindenkinek vannak sejtései arról, hogy milyen a bőrtípusa, ám ezt időről időre nem árt felülvizsgálni, hiszen a kor előrehaladtával ez is változhat. A legjobb módszer, ha az arcbőrt a maga természetes állapotában figyeljük meg, és így vonjuk le a következtetéseket. De mit is jelent a természetes állapot? Nos, ezt akkor tudjuk elérni, ha az arcunkat gyengéden megtisztítottuk, megtöröltük, és anélkül, hogy bármit is kentünk volna rá, várunk minimum egy órát. Ha ilyenkor jól szemügyre vesszük a bőr állapotát, sok mindenre fény derülhet.

Normál bőr

Ha az arctisztítást követő egy órában az arcunk nem húzódik, nem feszül, ugyanakkor nem is fényesedik ki, nem érezzük, hogy bármit is tennünk kéne vele, hogy jobb legyen az állapota, akkor nagy valószínűséggel normál bőrünk van. Akit ezzel a bőrtípussal áldott meg az ég, annak semmiféle extra ápolásra nem kell odafigyelnie, hiszen nagy bőrproblémákkal nem küzd – egy bizonyos kor után viszont az anti-agingre érdemes itt is fókuszálni. Aki mégis szeretné valami extrával kényeztetni a bőrét, az iktassa be a napi rutinjába a C-vitamint.

Száraz bőr

Ha az arctisztítást követő egy órában az arcunk húzódik, viszket, hámló foltok vagy apró vonalak jelentkeznek, akkor valószínűleg száraz a bőrünk. Ám, hogy ne legyen egyszerű a dolgunk, a száraz bőr további altípusokba sorolható. Létezik klasszikus száraz bőr, amely alapvetően zsírhiányos (alipikus) és érzékeny, mélyrétegi vízhiányos (dehidratált), amely egy bizonyos kor után mindenkit utolér, és felszíni vízhiányos (korpás szeborreás), amely bár száraz, de néha mégis zsíros. Egy dolog azonban közös mindegyikben, méghozzá az, hogy a legfőbb feladat a hidratálás! Felszíni vízhiány esetében jó szolgálatot tehetnek a hyaluronsavas tonerek, szérumok, arckrémek, de hasznos lehet az aloe vera is. Mélyrétegi vízhiány esetén a hyaluronsav mellett érdemes argánolajat, peptideket és elasztint tartalmazó termékeket használni.

Zsíros bőr

Ha az arctisztítást követő egy órában az arcunk elkezd kifényesedni és hozzáérve úgy tapasztaljuk, hogy egy olajos réteg képződött rajta, akkor a bőrünk bizony a zsíros típusba tartozik. Ezt a bőrtípust általában még tág pórusok, mitesszerek, valamint pattanások is jellemzik. A zsíros bőrrel kapcsolatban sokan úgy gondolják, hogy vagy nem kell csinálni vele semmit, vagy szárítani kell, ahogyan csak lehet. Holott a zsíros bőr ápolásánál nagyon fontos, hogy megtaláljuk az arany középutat. Fontos az alapos arctisztítás reggel és este, ám semmiképpen se használjunk drasztikus hatóanyagokat, ezek ugyanis csak rontanak a bőr állapotán. Szintén lényeges a napi hidratálás, hiszen attól, mert a bőr zsíros, még lehet vízhiányos. Ehhez a könnyed állagú (gél, liquid) „oil-free" vagy „noncomedogenic" termékek a legalkalmasabbak, ezek ugyanis nem tömítik el a pórusokat és nem olajosak. Hatóanyagok tekintetében pedig érdemes a zöld teát és a teafaolajat bevetni.

Kombinált bőr

Ha az arctisztítást követő egy órában az orcáknál húzódást érzünk, hámló foltokat tapasztalunk, míg a T-vonalunk kifényesedik, sőt olykor még mitesszerek és pattanások is megjelennek, akkor a bőrünk kombinált típusú. A kombinált bőr ápolásának két módja is létezik. Az egyik, hogy kifejezetten az ilyen bőrre kifejlesztett termékeket keresünk – ezek általában sok hidratálóanyagot, de kevés olajat tartalmaznak és az egész arcra alkalmazhatóak függetlenül attól, hogy épp száraz vagy zsíros a terület. A másik, hogy külön ápoljuk az olajos és külön a szomjazó részeket, illetve, hogy a száraz részekre pluszban krémesebb, masszívabb termékeket is használunk.