BAK

A Bakok romantikára vágynak a héten. Nem lesz könnyű a közeledbe férkőzniük az udvarlóidnak, mert miközben az egyik pillanatban csábítasz, a következőben behúzod a kéziféket és elzárkózol. A párok labilis napokat élnek át: a heves beszélgetések és a teljes harmónia váltakozik nap, mint nap. A Merkúr új lendületet hoz a munkádba és a lemaradásaid a múltéi lesznek. Figyelj a tested üzeneteire, egy wellness, egy szépségkezelés és a rendszeres pihenés nagy örömet fognak okozni.

VÍZÖNTŐ

Nagy a flörtölési lelkesedésed, ezért randevúzásból áll majd az egész heted. De a kezdeti energiád nem tart ki sokáig; egy forró affér azért belefér. A mély érzéseket inkább hagyd máskorra. A pároknak új lendületre van szükségük a háloszóbában. A kapcsolatot szerelmi játékokkal és új pozícióváltásokkal fűszerezzétek. Megbízhatóan dolgozol, és szilárd eredményekkel rendelkezel. A főnököd elégedett veled. A Nap és a Mars nagy lendületet ad, és sportolásra késztet. Remek a kitartásod, jó a kedélyállapotod, ezért a szabadidődben szívesen kirándulsz.

HALAK

A szinglik nagyon szeretnek a tűzzel játszani, és elég forró fantáziákat keltenek az udvarlóikban. A párok pedig tudják, hogyan inspirálják partnerüket. Az erotikáé lesz a héten a főszerep, de minden más ponton is harmonizáltok. A Merkúr üzleti bolygó és a kreatív Vénusz jó lökést ad, és zseniális ötletekkel leszel tele. Sportolni viszont most nem lesz kedved, de találj valamit, amivel ki tudsz egy kicsit kapcsolódni.

KOS

Szingliként szeretsz ott lenni, ahol történik valami, és ahol új embereket ismerhetsz meg. A Mars és a Jupiter nemcsak chatelésre, hanem élő flörtölésre is ösztönöz. A párok most csodálatosan harmonizálnak, a Jupiter pedig segít, hogy az érzések most különösen mélyre hatoljanak. A csillagok a héten spontánná tesznek. A következő napokban nagyon sok energia áramlik majd beléd. A Mars és a Jupiter mozgósít, és növeli az edzés iránti vágyadat.

BIKA

A Merkúr és a Vénusz az egyedülálló Bikákat kommunikatívabbá és karizmatikusabbá teszi. Ez pedig ideális a flörtöléshez. A héten sok új embert ismerhetsz meg. A párok nagyon jól kijönnek a egymással, érzik egymás energiáit, így nagyon harmonikus napok előtt állnak. A Merkúr és az Uránusz szokatlanul rugalmassá és rendkívül hatékonnyá tesz. Megtalálod a munka és a magánélet közötti egyensúlyt.



IKREK

Az egyedülállók izgalmas egyéjszakás kapcsolatokat keresnek. A párok a héten nagyon jól tudják összehangolni közös mindennapjaikat. Most minden könnyebben megy, motiválod a kollégáidat a munka során. A héten sportolni van kedved, menj ki a szabadba, amilyen gyakran csak tudsz.

RÁK

A szingliknek nagy szerencséje lesz egy online flörtölés alkalmával. Talán még az igazit is megtalálják. A párokban felerősödnek az érzések, és a szex különösen kielégítő lesz. A Merkúr és a Vénusz sok energiát hoz, így hatékony leszel a munkádban és ezt lehet, hogy fizetésemeléssel jutalmazzák. A héten a szokásosnál is feszültebbnek érzed magad. Türelmesebbnek kell lenned önmagadhoz. Csökken az edzés és a testmozgás iránti vágyad, ezért, ha nincs kedved, ne menj sehová, csak dőlj le otthon.

OROSZLÁN

Szerelmi csillagaid ellentmondásosak. Figyelj oda, mert ami első pillantásra ígéretesnek tűnik, az közelebbről nézve nem biztos, hogy jó lesz. A párok esetében néhány dolgot tisztázni kell a napokban. A hét elején elkötelezetten dolgozol, és elmerülsz a feladataidban. Ezt jutalmazni is fogják, mert az eredményeid valóban jók, az elismerés pedig kézenfekvő. Többet sportolni, vagy inkább pihenni? Ez lesz a hét kérdése nálad.



SZŰZ

A Vénusz és az Uránusz lendületet ad a randizáshoz. A párok kényelembe helyezik magukat és bekuckóznak a kanapéra egy romatikus filmet megnézni. A munkahelyeden ugyanolyan gördülékenyen megy a munka, mint korábban. Egy kicsit elfáradtál az év közepére. A legjobb módja annak, hogy átvészeld ezt a hetet, ha több pihenést és kikapcsolódást engedsz meg magának. Este tedd fel a lábad, vagy vegyél egy habos fürdőt.

MÉRLEG

Ha szingli vagy, az online térben rád találhat valaki. A pároknak türelemre és érzékenységre lesz szükségük a kapcsolatuk fenntartásához. Kihívás előtt állsz a munkában, de minél nagyobb a feladat, annál jobban tudsz teljesíteni. A héten egy kicsit le leszel lassulva, vagyis nem jó ötlet megterhelő dolgokat csinálnod. Most különösen fontos a kikapcsolódás.

SKORPIÓSzingliként elég válogatós vagy, és hosszan gondolkodsz azon, hogy adj-e esélyt az udvarlóidnak. Ne légy olyan szigorú. Kapcsolatban vagy? Tudd, hogy megbízhatsz a párodban. Kisebb összetűzéseitek lehetnek a héten, de nem drámaiak. A héten a csapatmunkában fogsz nagy szerepet vállalni, te leszel a társaság mozgatórugója. Tipikus Skorpióként mindenekelőtt egy dologra van szükséged: elegendő időre.



NYILAS

A Mars és a Jupiter energiával tölti fel a párokat, és ismét izgalmasabbá teszi közöttük a szexet. A harmónia is remek, és a kapcsolat is elmélyülhet. A szinglik az első randi után az ágyban köthetnek ki. A Mars és a Jupiter erős hatásai elismerést hoznak neked. Magabiztos leszel a munkádban, így hatékonyabb leszel, és sikereket is el fogsz érni. Sportolsz, de az edzés után a szórakozásra is fogsz időt szakítani. A Jupiter lelki szinten megerősít, és teljesen kiegyensúlyozottá tesz.