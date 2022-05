Egy évre költözött Balira Horváth Éva és családja . Úgy tűnt, megtalálták a megfelelő házat is maguknak, ám most ismét költözniük kellett.

Éva vlogjában megmutatta az új lakhelyület és azt is elmesélte, miért kellett újra csomagolniuk. Elmondta, hogy az eredeti házukat napi bérlésbe adták ki, ahol most élnek, kicsit kisebb, de ezt is sikerült már megszeretniük. Hozzátette, most, hogy visszatért a turizmus, nehéz házat találni Balin.

