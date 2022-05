Solti Ádám május elején drámai vallomással állt nyilvánosság elé. Az ismert énekes-színész elárulta, hogy felesége mellett éveken át szeretőt tartott, akitől nemrég gyermeke született. A botrány akkor vert nagyobb hullámokat, amikor kiderült, hogy Ádám édesapja rendszeresen látogatja is az unokáját, sőt kedvese, Berni pedig megbocsátotta a félrelépést.

Ádám és felesége az elmúlt egy hónapban nem nagyon nyilatkoztak, ám most főműsoridőben, a TV2 képernyőjén láthatjuk őket. A páros szerepet vállalt a Drágám, add az életed! című celebrealityben, ahol házastársak vetélkednek egymással. A műsort még a bortány kirobbanása előtt forgatták. Bernit kikezdték a külseje miatt, a Redditen jelent meg egy rosszindulatú poszt vele kapcsolatban. Egy kommentelő a wishes Király Lindának nevezte. A fiatal feleség a közösségi oldalán reagált a megjegyzésre.

"Valóban nem voltam életem formájában, a 2 hónappal ezelőtt felvett műsorban. Nem vagyok életem formájában most sem, és vélhetőleg jó ideig nem is leszek még, ezt pedig vállalom és kicsit sem szégyellem. Ezzel a poszttal kapcsolatban csak az bánt, hogy sok nőtársamat érintheti rosszul a megjegyzésed. És talán nem csak azokat, akik szintán folyamatos hormonkezelésekben vesznek részt, hanem azokat is, akiknek élete formája talán rosszabb, mint most az enyém, de elégedett magával. Vagyis elégedett volt, míg nem olvasott egy ilyen durván célozgató, body shaming megjegyzést. Szíved joga persze, biztos vagyok abban, hogy te mindig életed formájában vagy... Üdv: a wishes Király Linda" - írta Berni.