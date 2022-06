A világhírű színésznő már rég visszavonult, azonban továbbra is megmaradt szexszimbólumnak. Gwyneth Paltrow hírlevelében most arról beszélt, hogy nyolc hónappal korábban megsérült az Achilles-ína, így azóta egyáltalán nem is tudott edzeni, ami most már hiányzik neki.

Bár Diaz számára fontos a mozgás, már nem aggódik amiatt, hogy mindig kívánatos legyen. Úgy érzi, a nőkön túl nagy a nyomás, hogy mindig a legvonzóbb oldalukat mutassák - írja a Peolpe magazin.

"Természetesen fiatalosnak akarom érezni magam - időnként mindannyian belenézünk a tükörbe, és azt mondjuk: Ó, ez másképp néz ki. És nem ellenzem, hogy az emberek bármilyen beavatkozáson átessenek. De mi nők olyan sok időt töltünk nyomás alatt, hogy mindig kívánatosak legyünk, és szexuálisan mindig vágyjanak ránk" - kezdte.

"Azért vagyok itt, hogy elmondjam, túllépek ezen: nem érdekel! Erős és egészséges akarok lenni, hogy rugalmas legyen a testem, és megtehessem azt, amit szeretnék".