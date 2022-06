Nincs nagyobb tragédia annál, mint amikor egy szülő eltemeti a saját gyermekét. A 29 évesen elhunyt Bata Krisztián halálhírét édesanyja is megerősítette, és közösségi oldalán is elbúcsúzott fiától.

"Nem tudom mit kell ilyenkor tenni, nem tudom hogyan lehetne könnyebb. Te voltál nekem az erő aki mindig vigyázz rám, akkor is amikor nem voltál itt. Te voltál nekem az igaz szeretet, aki mindig figyelt rám és csak adott és adott, mert hatalmas szíved volt. Te voltál az én csibészem, aki mindig megtudott nevettetni. Te voltál az aki megmondta a frankót ha kell és talpra állított. A cinkostársam is voltál, mert te voltál az, aki előtt nem volt titkaim. TE VOLTÁL MAGA AZ ÉLET. Én voltam a világon a legbüszkébb, hogy az anyukád lehetek. És az is leszek mindig, mert most igaz egy másik helyre költöztél, de a te anyókád maradok mindig. Én innen próbálok vigyázni rád, te pedig onnan rám. Mert ez olyan kötelék, amit még a halál sem választhat el. Nagyon szeretlek"

- olvasható a szívszorító posztban.

Az elsődleges információk szerint a férfi önkezével vethetett véget életének, akár csak édesapja, de Edit asszony ezt nem tudja elképzelni.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!