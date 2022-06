Kifejezetten izgalmasan alakulhat a szombat a bolygók állása szerint. Érdemes mára csupa olyan programot kitalálni, szervezni, mellyel egy kicsit a határaidat is feszegeted. Nagyot lépsz előre az olyan tevékenységeknek köszönhetően, amelyek kimozdítanak a komfortzónából. Napi horoszkóp szombatra!

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A bolygók boldog, vidám napot jeleznek szombatra. Vágyaid és érzelmeid teljes összhangban vannak, így, ha párkapcsolatban élsz, a hosszú hétvége első napján nagyon szerelmes hangulatba kerülhetsz. Csináljatok együtt valami érdekeset, menjetek el valamilyen izgalmas helyre!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A hosszú hétvége első napján valósággal sugárzol és különlegesen vonzó leszel a többiek szemében. Nem is csoda, ha bárhol megjelensz, biztosan a figyelem középpontjába kerülsz. Tegyél rá még egy lapáttal: öltözz a szokásosnál feltűnőbben!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Szombaton semmi kedved a harchoz, az alkudozáshoz: szíved szerint inkább mindent ráhagynál a másikra. Pedig van valami, amiért érdemes küzdened: a kapcsolatod megérdemelné, hogy próbáld megmenteni. Kezdeményezd te a békülést!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Magabiztos leszel szombaton. Jót is tesz neked ez az érzés, mert most adódhat egy olyan kérdés, amiben egyszerűen muszáj a saját érdekeidet képviselned. Szakíts időt a mozgásra, sportra is: a legjobb lenne, ha elmennél úszni.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

A hétvége első napját örömmel, lelkesedéssel kezded. Jó okod van rá, nagy eseményeknek lehetsz ma tanúja. Talán azonnal észre sem veszed, csak később jössz rá, hogy elkezdődött valami igazán fontos az életedben: ismerkedés, új látásmód, hobbi.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Szombaton bátran hallgass a megérzéseidre! Akár az otthonodat, a családot, akár a jövőbeli lehetőségeket illetően ma igen jó sugallataid lehetnek. Valamin változtatnod is kellene, szerencsére erre is ráérzel.

