Ciprus - Szicíliát és Szardíniát követve - a Földközi-tenger harmadik legnagyobb szigete, ám nem csupán emiatt érdekes. A Ciprusi Köztársaság földrajzilag Ázsiához tartozik, kulturálisan és a politikát tekintve viszont egyértelműen európai. A helyzetet még az is bonyolítja, hogy a szigetet kettéosztja az úgynevezett Zöld vonal, amely a déli görög és az északi török területeket választja el egymástól.

Cipruson rengeteg a látnivaló és számos programlehetőség vár minket, így most a teljesség igénye nélkül csak néhányat – a legfontosabbakat – említjük meg.

Larnaca

A látnivalók sorát kezdjük is egy gyönyörű várossal, Larnacával, amely a sziget délkeleti oldalán található, és amelyben gyönyörűen keveredik a divatos, modern valamint a történelmi stílus.

A kikötő melletti hosszú sétány egyik felét a strand és a pálmafák szegélyezik, míg a másikon kávézók és éttermek várják, hogy beüljünk egy frissítő koktélra vagy egy finom ebédre. Ugyanakkor Larnaca több, mint egy fancy tengerpart, ahol jót napozhatunk – az óvárosban megelevenedik a múlt is.

Ha itt járunk, semmiképpen se hagyjuk ki a larnacai erődöt, amely mai formáját az 1600-as években kapta és amelyben most a larnacai Középkori Múzeum működik.

Szintén kihagyhatatlan úti cél a Szt. Lázár templom, amely Ciprus leglátogatottabb nevezetességei közé tartozik, de ha Limasszol felé indulunk, akkor mindenképpen nézzük meg a Kamares Aquaductot is (boltíves vízvezeték), mert a boltíveit csodálva már-már Rómában érezhetjük magunkat.

Paphos (Páfosz)

Paphos Ciprus délnyugati területein található, és szinte az egész város az UNESCO Világörökség része. Nagyjából kétezer éve Paphos volt a sziget központja, így számos történelmi emlékkel találkozhatunk itt. Ilyen például a paphosi erőd, amely a kikötőben áll és volt már bizánci, velencei és török kézben is, sőt egy időben börtönként működött. Manapság kiállítások, kulturális események és rendezvények színtere, romantikájából azonban mit sem veszített.

Szintén kihagyhatatlan látványosságnak számítanak a híres paphosi mozaikok, amelyek a Régészeti Parkban találhatóak. Bár a villák falai már rég leomlottak, a padlózat még ma sok helyen ép, így megcsodálhatjuk a színes, díszes, a 3-5. században készült alkotásokat.

Itt azonban még nem értek véget Paphos látnivalói, ugyanis mindenképpen meg kell néznünk az Odeont is, amely szintén a Régészeti Park területén áll. A színházat a 2. században építették, ám csodás akusztikája miatt manapság is tartanak itt különféle előadásokat és koncerteket.

A színház mögött tör az égbe a paphosi világítótorony, de a királysírok és a bizánci erőd meglátogatása is kötelező program, ha már a parkban járunk.

Aphrodité sziklái

Amennyiben Paphos környékén kirándulunk, akkor mindenképpen tegyünk egy kis (25 kilométeres) kitérőt és látogassunk el Aphrodité szikláihoz. A legendás sziklacsoport azért híres, mert a görög mitológia szerint itt lépett ki a tenger habjaiból Aphrodité, a szépség és a szerelem istennője.

A partszakasz tényleg mesébe illő, bár ha valaki strandolni szeretne itt – amit egyébként lehet –, akkor számoljon egyrészt az árnyék nélküli, tűző nappal (vigyen napernyőt), másrészt pedig az állandó hullámveréssel. Utóbbival azonban nem nagyon szoktak törődni, főképp a szerelmesek, ugyanis az a hír járja, hogy ha a kedvesükkel háromszor körbeússzák a sziklákat, akkor örökre együtt maradnak...

Ha tetszett a cikk, ez is érdekelhet: 3 gyönyörű európai sziget, amelyeket érdemes felírnunk a bakancslistánkra