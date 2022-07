Mindenki makulátlan, hidratált, ragyogó arcbőrre vágyik. Te is, én is. De mégis hogyan érhetnénk el ezt a vágyva vágyott állapotot? Mondjuk a megfelelő szérumok segítségével.

Szögezzük le, hogy tökéletes és teljesen makulátlan arcbőr nem létezik. Olyan arcbőr pedig főleg nem, amit manapság a közösségi oldalakon láthatunk. Olyan arcbőr, ami porcelánszerű, amelyen nincsenek pórusok, amely teljesen ránctalan. Ezek a képek nem a valóságot mutatják, hanem valami filtert húztak rájuk, amitől tökéletesnek hatnak. Szóval jobb is, ha a fent említett és hasonló igényeket gyorsan ki is verjük a fejünkből, és inkább arra koncentrálunk, hogy kihozzuk a saját bőrünkből a maximumot. Ez a maximum pedig – ezt is fogadjuk el – mindenkinél más és más, mivel mind különbözőek vagyunk.

Az arcbőrünk állapotát ennek ellenére jelentősen javítani tudjuk, ha tudatosan állunk az ápolásához. Egy következetes arcápolási rutin és a megfelelő hatóanyagok pedig igenis képesek arra, hogy ragyogóvá varázsolják a bőrünket. A különféle szérumok például sokat segíthetnek ezen a téren is.

De mik is azok a szérumok?

A szérumok vagy boosterek olyan magas hatóanyag-tartalmú készítmények, amelyek pont a koncentráltságuk miatt különösen jól kezelnek egy-egy problémát (pattanások, foltok stb.) vagy különösen jót tesznek az alapvetően problémamentes bőrnek is. A szérumok ráadásul a bőr mélyebb rétegeibe is képesek bejuttatni a hatóanyagokat, valamint, mivel nincs bennük általában zsíros összetevő, így nagyon könnyedek, gyorsan beszívódnak.Nézzünk is meg közelebbről azt a két szérumot, amelyet érdemes mindenkinek beépítenie a napi arcápolási szokásaiba.

C-vitamin szérum

A C-vitaminos szérum használata mindenkinek erősen ajánlott, aki elmúlt 25 éves. Ez az összetevő egy igazi jolly joker, ugyanis serkenti a kollagéntermelést, remek antioxidáns, csökkenti a gyulladásokat, gyorsítja a regenerációt, de még a fényvédő hatását is felturbózza. Nem mellesleg pedig ez az a hatóanyag, amely tényleg ragyogóvá varázsolja az arcot, ugyanis ad egyfajta természetes bőrfényt neki. Szóval, ha csak egy szérumra tehetnéd le a voksodat, akkor ez legyen az.

Amit még érdemes tudni, hogy a C-vitaminos szérumok tartalmazhatnak tiszta C-vitamint (aszkorbinsav) vagy C-vitamin származékokat, illetve különböző koncentrációban (általában 10-30%) és állagban (általában vizes vagy géles formulák) is megtalálhatóak a boltok polcain. A C-vitaminos szérumoknak érdemes a reggeli rutinban szerepelniük, mivel fokozzák a fényvédő hatását. Ennek ellenére nyugodtan mehet az esti rutinba is vagy akár reggel és este is használhatjuk.

Hialuronsav szérumok

Csodaszerek nem léteznek. Vagy mégis? Ha a hialuronsav nem is oldja meg minden bőrproblémánkat, attól még igenis lehet igazi sztár az arcápolás terén – egy olyan hatóanyag, amelyre mindenkinek szüksége van, aki üde és életteli arcbőrre vágyik. Miért? Mert a hialuronsav a hidratálás igazi nagyágyúja, ugyanis fokozza a bőr vízmegkötő képességét (akár a saját súlyának ezerszeresét is képes vízben megkötni). Márpedig akármilyen bőrtípusba is tartozunk hidratálásra szükségünk van, hogy fiatalos és ragyogó legyen a megjelenésünk. Emellett a hialuronsav a bőr védőrétegét is erősíti, sőt a gyulladáscsökkentésben is a segítségünkre lehet.

A hialuronsavas szérum kiválasztásánál érdemes arra figyelni, hogy a termék mekkora molekulákat tartalmaz, mivel a hialuronsav többféle molekulasúlyú lehet - és mindegyiknek más a fő erőssége. A legjobb, ha a szérumunkban van kis, közepes és nagy hialuron molekula is. Az alkalmazását tekintve szinte egyáltalán nincsenek megkötések. Bármivel kombinálható és bármikor felkenhető, ahogy kényelmes, betartva azt a szabályt, hogy mindig a hígabb arcápoló termékektől haladjunk az egyre sűrűbbek felé.