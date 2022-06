Damu Roland és Edina kislányát nem a szülők nevelték, hanem az anya testvére, Katalin. Nagyon hamar hozzá került a gyerek, akinek sorsa nemsokára talán rendeződik: visszakerülhet hivatalosan is az édesanyjához.

"Maja szépen fejlődik, Edina is rendezett körülmények között él, ezért minden esély megvan rá, hogy hamarosan hivatalosan is együtt legyenek. Addig is rendszeresen találkoznak természetesen. Jövő tavaszig még nem szeretnénk bolygatni az ügyet, de akkor már kezdődnek az iskolai jelentkezések, ami eleve egy nagy változás lesz Majácskának és remélhetőleg az iskolát már úgy kezdi jövő szeptemberben, hogy az édesanyjánál él, gyámra pedig már nem lesz szüksége" - mondta Edina testvére, Katalin. Damu Rolan annak idején nem fizetett gyerektartást, és mivel nem volt meg a kellő szolgálati ideje, árvasági ellátást sem kap a kislány, pedig Katalinéknak minden forintra szükségük lenne, hiszen a saját gyerekeiről és édesanyjáról is ő gondoskodik.

"Mivel Roland nem fizetett gyerektartást, hiába volt több feljelentés is az ügyben, érdemben nem sok minden történt. Az állam megelőlegezett ugyan nekünk egy összeget, ám az a 14 ezer forint nem sok mindenre volt elég. Mégis számított valamennyit, Roland halála után pedig még ez is megszűnt. Árvasági ellátást sem kap a kislány, mert az apjának nem volt meg a 15 éves szolgálati ideje" - mondta.

"Csináljuk, ahogy tudjuk, de egyre nehezebb. Egyikünk sem panaszkodós fajta, de bevallom, megviselt, amikor olyan szalagcímeket láttam, hogy Maja mi mindent örökölt... Nos, Maja nem örökölt semmit, csak adósságot, de még erről sem kaptunk hivatalos értesítést, bár úgy gondolom, a hagyatéki eljárás már minden bizonnyal lezajlott – tette hozzá Katalin. – A lakásomat már elvesztettem, albérletben lakunk, most az autómon a sor, valószínűleg azt is el fogom veszíteni a tartozások miatt. De igyekszünk pozitívak maradni, és reméljük, hamarosan talán javul valamicskét a helyzetünk, addig kitartunk" - tette hozzá a Blikknek.