Friderikusz Sándor Dr. Máté Gáborral készített interjút, a beszégetés során pedig ő maga is elárult pár dolgot a múltjából.

Dr. Máté Gábor magyar születésű kanadai orvos, a függőségek kutatásával és kezelésével foglalkozik. Friderikusszal is ezt a témát boncolgatták. A beszélgetés során a tévés is bevallotta, hogy volt olyan időszak az életében, amikor rendszeresen ivott. Nem részegségig, csak úgy szalonspiccig. Volt olyan is, hogy az alkoholizálás a munkája rovására ment, ezért döntött úgy, hogy leteszi a poharat.

Friderikusz azért nyúlt az italhoz, mert a hatására megszabadult az érzelmi stressztől, és akkoriban pont ezt az érzést kereste.