A naptejek használatát sokan azért mellőzik, mert büdösek, ragadnak és fehér réteget hagynak maguk után. Hatványozottan igaz az utálat, ha a fényvédőt az arcra kell felkenni. Mivel a szerkesztőségben zömével nők dolgoznak, így természetesen a téma nálunk is felmerült, s ezen felbuzdulva gyorsan le is teszteltünk néhány, kifejezetten arcra való fényvédőt. Mutatjuk is az eredményt, valamint, hogy melyik lett nálunk a befutó.

SHANGPREEPhyto Essence UV Sunscreen

Fényvédelem: SPF50+ PA++++

Ár: 9.000 – 10.000 Ft / 60 ml

Elsőként egy koreai fényvédőt vettünk górcső alá, nem is véletlenül, hiszen túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az arcápolási rutinok és a komolyabb fényvédőzés is innen indult hódító útjára. Itthon kevésbé ismert márka a Shangpree, pedig világszerte a kedvenc koreai brandek közé tartozik. Az általunk tesztelt fényvédő már első ránézésre is szerelem volt a részünkről – hiszen meglehetősen mutatósra sikeredett a csomagolás –, ám, mint kiderült, a belbecs sem maradt el a külcsín mögött.

Ígéret

De mit is ígért a márka? Először is magas fényvédelmet mind UVA, mind UVB szempontból, valamint több mint húsz olyan plusz összetevőt, amelyek jótékonyan hatnak a bőrünkre. Például aloe verát, ázsiai gázlót, szójababot, bazsarózsát, zöld teát és még sokáig sorolhatnánk. Ezen felül pedig azt írták róla, hogy érezhetetlen, láthatatlan és azonnal beszívódó formulával rendelkezik, amelyre sminkelni is remekül lehet.



Pozitívumok

Azt kell mondanunk, hogy a Shangpree fényvédője valóban nagyon szuper. Tényleg gyorsan beszívódott, nem fénylett utána az arc, nem ragadt, nem lett fehér és a kétujjnyi kötelező mennyiséget – ez elméletileg a minimum, amit használni kellene! - felkenve sem fulladt alá a bőrünk. Sőt, sminkelni is tényleg jól lehetett rá.

A fényvédelem is csillagos ötös, a tűző napon sem pirultunk meg még egy kicsit sem, amikor ezt viseltük. Hogy a sok-sok plusz összetevő mennyire hatásos, azt nem tudtuk megállapítani – a ráncaink nem simultak ki, a foltjaink nem halványodtak –, de ez igazából nem is volt elvárás.



Negatívumok

A legnagyobb hibája ennek a fényvédőnek, hogy az ára meglehetősen borsos, s mivel az arcunkra legalább kétujjnyi naptej szükséges – sőt, kétóránként ildomos frissíteni a fényvédelmet –, így bizony elég gyorsan fogy. A másik észrevételünk, hogy ha könnyezni kezdtünk, akkor kissé csípte a szemünket, ami elég kellemetlen volt, igaz, nem tartott sokáig.



Összességében ez egy remek arcra való fényvédő, még akkor is, ha nem tökéletes.

THANK YOU FARMERSun Project Water Sun Cream

Fényvédelem: SPF50+ PA+++

Ár: 7000 – 8000 Ft / 50 ml

A Thank You Farmer szintén egy koreai márka, amely sallangmentesen, a természettel összhangban, főképp természetes összetevőkből állítja elő a bőrápolási termékeit.



Ígéret

A Thank You Farmer egy hibrid, azaz fizikai és kémiai szűrőket is tartalmazó fényvédőt kínál, amely erős UVA és UVB védelmet nyújt főleg a száraz, normál és érett bőrűeknek, ráadásul még cruelty-free is. Mindezek mellett, akárcsak az előző fényvédő, ez is tartalmaz különféle bőrszépítő összetevőket, mint a különféle olajak, bambuszkivonat, aloe vera, fagyöngykivonat. Mindezek hidratálnak, csökkentik az esetleges gyulladásokat és minimalizálják a bőrkárosodást. Pluszban pedig: a krém nem hagy fehér réteget a bőrön, nem ragad és üde finish-t eredményez.



Pozitívumok

A Thank You Farmer fényvédője szintén elég mutatós csomagolást kapott, ez pedig, lássuk be, hogy megdobogtatja a nők szívét. Kinyitva a tubust, egy jóval szélesebb csőr fogadott minket, mint a Shangpree-nél, így nem meglepő, hogy amikor kinyomtuk a krémet, az kétszer olyan vastag csíkot húzott az ujjunkra, mint előző tesztalanyunk. Emiatt kicsit zavarban is voltunk, hiszen akkor mennyi is az annyi, azaz vajon az előzőből kentünk keveset vagy ebből fogunk sokat? Mindenesetre felkentük, amit fel kellett kenni és megállapítottuk, hogy szépen terül, valóban nem ragad és tényleg nem hagy fehér réteget a arcon. A plusz összetevők hatásáról szintén nem tudunk nyilatkozni, ezek érvényesüléséhez valószínűleg nem elég egy tubusnyit elhasználni, viszont a táplálását kifejezetten éreztük, tehát hidratáltabb és puhább lett a bőrünk a használatakor.



Negatívumok

Az első, amit tapasztaltunk, hogy az előző fényvédőhöz képest ez jóval fényesebb finish-t hagyott maga után. Nem állítjuk, hogy diszkógömbbé vált a fejünk, de egy enyhe ragyogást azért tapasztaltunk – ami nem is feltétlenül rossz, főleg, ha valaki nem sminkel. Ez a bőrfény nagyjából tíz perc után látványosan csökkent, igaz, nem szűnt meg, viszont akkor már teljesen jól lehetett rá sminkelni.

Szintén észrevettük, hogy a Shangpree fényvédőjéhez hasonlóan ez is kicsit csípte a szemünket, ha könnyeztünk, ami azért tud kellemetlen lenni, főleg ha valaki kifejezetten könnyezős típus.



Összességében ez is egy nagyon jó választás, ha fényvédőt keresünk, mert nem ragad, nem ül bele a pórusokba, jól véd, igaz, szerintünk a kombinált bőrre talán kicsit sok lehet. Í gy inkább a száraz, dehidratált vagy érett bőrűeknek ajánljuk.

LA ROCHE-POSAYAnthelios UVMUNE 400 Fluid

Fényvédelem: SPF50+

Ár: 6000 - 7000 Ft /50 ml

A La Roche-Posay márkát valószínűleg nem nagyon kell bemutatni senkinek, hiszen szinte minden gyógyszertárban kaphatóak a termékeik. A francia brandet világszerte több ezer bőrgyógyász ajánlja, és csupa olyan terméket forgalmaz, amelyek szeléniumban gazdag, nyugtató, védő hatású termálvizet tartalmaznak.



Ígéret

A La Roche-Posay egy könnyed, fluid állagú, azaz kifejezetten folyékony, arcbőrre optimalizált fényvédőt kínál, amely nem zsíros, nem ragad, hipoallergén, illatmentes, homok- és vízálló, ráadásul nem csípi a szemet. Emellett természetesen tartalmazza az ikonikus termálvizet és extra erős védelmet nyújt nem csupán az UVA és UVB sugarak, de egy újfajta szűrő segítségével az extra hosszú UVA-sugárzás ellen is, amelyek mély sejtkárosodást okozhatnak. Ennek köszönhetően akár 400 nm-ig is képes kifejteni a hatását.

Pozitívumok

Bár a La Roche-Posay fényvédője nem kapott annyira fancy megjelenést, mint az általunk tesztelt másik két termék, de ezt talán nem is vártuk el tőle, lévén gyógyszertárban kapható márka. Nekünk legalábbis az a képzetünk, hogy az ilyen termékek megjelenése sokkal visszafogottabb, mint az agyon marketingelt színes-szagos kozmetikumoké. A fényvédő érdekessége, hogy nem egy sima tubus, hanem pont a női tenyérhez méretezett, lapos téglalap egy kis szárral – ennek a végén található a csőr, amelyen kinyomhatjuk a krémünket. Illetve nem is annyira krémet... Mert itt bizony a fluid textúrával nem vicceltek, tényleg egy nagyon folyékony állagra számítsunk. Az arcra kenve ez a folyékony állag azonban mintha kissé besűrűsödött és testesebbé vált volna, mégsem ragadt és nem fullasztott, ellenben szépen terült és valóban nem hagyott fehér réteget az arcunkon. Hogy mennyire homokálló, azt nem teszteltük, az viszont biztos, hogy tényleg nem csípte senki szemét, ez pedig egy hatalmas pluszpont! Ráadásul gyorsan beszívódott, hidratált, puha bőrt eredményezett és tökéletesen lehetett rá sminkelni. A fényvédelem pedig szintén jól működött, mert cseppet sem pirultunk le, amikor ezt viseltük.



Negatívumok

Az egyetlen negatívum, amit fel lehetne hozni ellene, az talán pont a különleges fluid állagból adódik, ugyanis, aki nincs erre felkészülve, annak elsőre valószínűleg égbe-világba fog folyni a fényvédő, főleg, ha az ujjain akarja majd kimérni a mennyiséget. Ezt leszámítva viszont nem találtunk más hibát benne, talán még annyi, hogy ne felejtse el senki jól felrázni, mielőtt használni kezdi.



Összességében ez is egy nagyon jó fényvédő, mind érzetre, mind hatásra, akár az előzőek, viszont ez volt az egyetlen, amelyik nem csípte a szemünket. Ráadásul, míg az másik kettőt kissé macerás beszerezni – csak néhány helyen és leginkább webshopban kaphatóak, és nem mindig vannak készleten –, addig ezt bármelyik gyógyszertárban azonnal megvehetjük. Végül mi a La Roche-Posay mellett tettük le a voksunkat, még akkor is, ha a többi terméket is kedveltük.