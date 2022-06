Úgy tudni, Vilmos herceg már jelenleg is teljesnek érzi a családjukat, azonban Katalin hercegné nem tett le arról, hogy legyen egy negyedik gyermekük is - legalábbis ezt állítja egy bennfentes a Closernek.

"Vilmos mindig aggódik értem, ha egy évnél kisebbekkel találkozom. Ilyenkor hazamegyek, és azt mondom neki, hogy vállaljunk még egy gyereket" – nyilatkozta Katalin még februárban.

"Kate mindig is sokat töprengett azon, hogy nagyon szeretne még egy babát, de először is erről Vilmost meg kellene győznie, hiszen egyik terhessége sem volt könnyű, gyakran gyötörték rosszullétek, nem mellesleg a trónörökös tényleg úgy érzi, hogy így teljes a családjuk. Katalin kicsit kétségbe is van esve, mert ha a családbővítés a cél, jobb lenne minél hamarabb ráállni a babaprojektre" – mondta a királyi családhoz közeli informátor.

Úgy tudni, az is megviseli a hercegnét, hogy Lajos nagyon gyorsan felnőtt, és szeretne még egy kishúgot Saroltának, ahogy Katalinnak is ott van Pippa.