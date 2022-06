Az énekesben a családja és a zene tartotta a lelket a válságos időszakban, és végül rájött, hogy ez nem mehet így tovább, el kell indulnia felfelé.

"Nagyon mélyre kerültem lelkileg a pandémiás időszakban. Megvallom őszintén, azt éreztem, hogy vége lesz ennek az egésznek. Nem voltam a legjobban, sőt, a legrosszabbul voltam. Mély csalódottság volt bennem, nem találtam a helyem, úgy éreztem, kihúzták a szőnyeget a lábam alól. Nyilván ez vezethetett volna egy mély depresszióig, sőt, az is elképzelhető, hogy már benne is voltam. Egy biztos: nem láttam a jövőt, nem láttam azt, fogok-e még énekelni, dalokat írni" - idézi Caramelt a Blikk.

Elmondta, végül nem kérte szakember segítségét, szerettei támogatásával és a zene segítségével sikerült jobban lennie. Hozzátette, mivel zárkózott embernek gondolja magát, el sem tudja képzelni, hogy pszichológushoz forduljon. Amikor úgy érezte, hogy elérte a legmélyebb pontot, rájött, hogy változtatnia kell.

"Ez váltotta ki belőlem azt az érzést, hogy már nem lehetek mélyebben, nem lehetek rosszabbul, el kell indulnom felfelé" - mondta, hozzátéve, hogy akkor rosszabbul volt mint valaha, most pedig ellenkezőleg, jobban van mint valaha. Ehhez persze az is hozzátesz, hogy kiderült, másodszor is édesapa lesz. Caramel szerint a kisbaba a legjobbkor jött az életükbe, hiszen most minden adott hozzá és ő is jól van.