Olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszónk, Cseh Laci már csak a családra koncentrál. Nem is csoda: várhatóan július 1-jén születik meg kislánya, így most mindent félredobva, kizárólag feleségére koncentrál, és a szülésig hátralévő napokat számolja.

„Imádok horgászni, ha időm engedte, még aktív úszó koromban is rendszeresen részt vettem a különböző pecaversenyeken. Most még erről a hobbimtól is lemondtam, mert első a család" - mesélte a Borsnak, hozzátéve, hogy a vizes vb-t is csak a tévében nézi. Igaz, ennek nemcsak a babavárás az oka, maga miatt is korainak érzi, hogy a helyszínen kövesse az eseményeket.

„Még nem telt el annyi idő a visszavonulásom óta, hogy ne jusson eszembe, milyen érzés volt anno, itthon, magyar közönség előtt rajtkőre állni és megküzdeni a világ legjobbjaival" - vallotta be Laci.