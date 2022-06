Az újhold most nagyon kedvezően hat a párkapcsolatokra, és a bolygók a szingliknek is segítenek az ismerkedésben. Heti szerelmi horoszkóp következik.

Kos

A Vénusz a Merkúrral együtt halad, ez egy gyors ismerkedést jelent és azonnali szerelmet, ehhez segítséget nyújt a Vénusz-Jupiter fényszöge. A Mars még mindig a jegyedben jár, biztosítva azt a vágyat, ami egy kapcsolat fellobbanásához szükséges. Az újhold jelzi az azonnali összeköltözést. A Szaturnusz akár tartóssá is teheti ezt a kapcsolatot.

Bika

Mostanában jó néhány érdeklődő megfordult körülötted, de a bizalmadat nemigen tudták megszerezni. A Vénusz az Ikrek jegyében nem feltétlenül a hűség mintaszobra, de most annyi más jószándékú planéta támogatja, hogy légy egy kicsit bizalmasabb, mert valakinek komolyak a szándékai veled. Az újhold a harmadik sorsterületen egy olyan személyt hoz az életedbe, aki megért téged, tiszteli a ragaszkodásod, sőt ő is biztonságra törekvő és gondoskodó típus.

Ikrek

Az Ikrek jegyén halad át a Vénusz és a Merkúr. A Vénuszt a Jupiter teszi fenségessé, a Merkúrt – amely a te uralkodód – a Szaturnusz támogatja, és hosszú távú terveket jelez. Az újhold azt súgja, hogy anyagilag is jól tudnátok együttműködni, mert hasonló az értékrendetek. Lehet, hogy a barátaid mutatják be neked az illetőt.

Rák

Az újhold mindenféle új lehetőséggel ajándékoz meg, már csak azért is, mivel a Rák jegyén halad át. Most mindent meg tudsz változtatni magad körül, ez vonatkozik a párkapcsolatra is. Ha hűen kitartasz az elképzeléseid mellett, és nem mész bele olyan kapcsolatokba, amelyek csak azért vannak, hogy ne legyél egyedül, akkor megtérül a várakozás. Ha már benne vagy egy kapcsolatban, akkor megélhetitek, hogy a kapcsolat egy szinttel feljebb lép.

Oroszlán

Az újhold kikapcsol egy kicsit, hogy átlásd, milyen folyamatok zajlanak a kapcsolatodban. Valószínűleg van egy még nem lezárt kapcsolatod, amit szeretnél méltósággal rendezni. Miután beláttad, hogy vele már nem tudsz új életet kezdeni, belecsapsz az ismerkedésbe, de az is lehet, hogy külföldön vigasztalódsz. Lehet, hogy most is akadnának körülötted olyanok, akikkel kapcsolatot kezdhetnél, de jó, ha tartasz még egy kis szünetet.

Szűz

Az újhold következtében valószínűleg egy rég nem látott barátoddal találkozol, és ez a barátság szerelemmé mélyül. Számodra ezek a kapcsolatok nyújtanak biztonságot, mert már ismered az előéletét. Ezt a retrográd Neptunusz is igazolni látszik a hetedik sorsterületen, hogy olyasvalakivel találkozol, akit már ismersz, és mostanra érik be a termése ennek a kapcsolatnak.

Mérleg

Az újhold összes életcéljaidra hat. Ha a házasságkötés a célod, akkor most bizony megtörténhet ez is. Ha még nincs partnered, akkor most itt az ideje az ismerkedésnek, lehet, hogy munka közben ismered meg őt. A Mars-Szaturnusz fényszöge mindenképpen tartósítani igyekszik egy kapcsolatot.

Skorpió

Az újhold a Jupitertől fényszögében jelzi, hogy valószínűleg egy idegen országban töltöd ezt az időszakot. Ha egy régi, összeszokott kapcsolatban vagy, akkor szinte az újraszületést biztosítja két planéta. Ha a baráti körödben töltöd ezt az időszakot, akkor elképzelhető, hogy megismerkedsz valakivel, de csak az önbizalmad növelésére alkalmas az illető, nem lesz belőle hosszú távú kapcsolat.

Nyilas

Ha független vagy, ez a nagy szerelmek ideje, ezt a Vénusz és a Merkúr áthaladása mutatja, biztosítva, hogy nemcsak egy hirtelen fellángolásról van szó, hanem a másik olyan szellemes, humoros, pontosan, amilyen az ideálod. A szenvedélyt az ötödik sorsterületen áthaladó Mars és a Jupiter provokálja, a vágyaidat megtestesíti ez a személy. És hogy teljes legyen a kép, az újhold biztosítja az intimitást és a közös anyagi erőforrásokat.

Bak

Az Újhold egy új, hosszú távú kapcsolat lehetőségét hozza. A Jupiter és a Mars jelzi a család bővülését, ami jelentheti a társ hozzád költözését, vagy ha abban az életkorban vagy, a gyermek tervezését is. Az Uránusz mutatja, hogy még téged is meglep, hogy milyen gyorsan jutottál elhatározásra.

Vízöntő

A Szaturnusszal a jegyedben komoly és megfontolt terveid vannak a jövőre nézve. Szívesen tartoznál valakihez, aki megérti a függetlenség iránti vágyadat is, és nem lóg folyton a nyakadon. Van egy hatalmas vágy benned, hogy tartozz valakihez, akivel szellemileg jól kijöttök, humoros, és van benne elég kedv a szexuális kísérletezéshez. Úgy tűnik, ez az időszak elhozza neked a megfelelő személyt.

Halak

Az újhold biztosítja a szerelmes hangulatot, akár a meglévő kapcsolatban, vagy ha szingli vagy, az éppen alakuló kapcsolatban. Odaadó természeted újból ki tud bontakozni, és boldoggá teszed a partnered. A legjobb búvóhelyet otthon találjátok: annyira felveszitek egymás rezgését, hogy a többi ember már zavarna. A nagy egymásra találás időszaka a mostani.