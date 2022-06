A Barátok közt egykori sztárjai a napokban ünnepelték házasságuk nagykorúságát, ugyanis már 18 éve annak, hogy kimondták a boldogító igent. Ottó elárulta, hogy a mai napig harmonikus a kapcsolatok.

"Sokszor megkaptuk ezt a korkülönbség dolgot, de szeretjük egymást, nincsenek balhék, elköltözés, megcsalás... Manapság már az is ritka, hogy 18 évet együtt éljenek párok. Nyilván nekünk is vannak dolgaink, de ezek inkább a természetünkből fakadnak, mintsem a korkülönbségből. Én például nem tudok úgy kikapcsolódni, ha befejezetlen munkáim vannak, márpedig az nem ritka. Összeteszem a két kezem, hogy ilyen családom van, az a dolgom, hogy erre vigyázzak, és ne áldozzam be a munka miatt – árulta el a rendező a Blikknek.

"Anita meglepetése volt, hogy elmentünk egy szabadulószobába, és mint kiderült, a hely korábban az az étterem volt, ahol a lagzink is tartottuk. Csak beültünk, és nézegettük, mennyi minden megváltozott, és milyen gyorsan elrepültek az évek" – mesélte Ottó.

A rendezőt a nézők legutóbb a Dancing with the Stars-ban láthatták, február 1-től pedig kreatív producerként dolgozika TV2 Csoport kreatív csapatánál.