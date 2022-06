A Blikk úgy tudja , változás várható a TV2 sikerműsorában: a Dancing with the Stars készítői jövő hétre zsűricastingot hirdettek. A következő szériában valószínűleg már nem zsűrizik együtt Ördög Nóra, Bereczki Zoltán, Kováts Gergely Csanád és Molnár Andrea.

Úgy tudni, több táncost és ismert embert hívtak be, valakit le szeretnének cserélni a mostani zsűritagok közül. Egyelőre az érintetteknek sem árulták el, hogy melyikükre nincsen már szükség.

"Ez a módszer nem szokatlan, tavaly nyáron, amikor az első évadban szereplő Schiffer Miklós helyére keresetek embert, akkor a stílustanácsadó ugyanúgy volt bent újra castingon, mint a többiek. Ugyan ez egy táncműsor, a teljesítményekről szól, a zsűri értékelése, a zsűri négyese nagyon meghatározó, fontos szerepet tölt be. A készítők szeretnének egy sokkal markánsabb, sokkal erősebb zsűrit, amely legalább annyira meghatározó egyéniségekből áll, mint a Sztárban Sztár leszek! zsűrije" - árulta el egy informátor a lapnak, aki úgy tudja, hogy több olyan embert is behívtak, aki már tavaly is volt castingon. "Tavaly nyáron nagyon sok mindenkit néztek meg, szerették például Kasza Tibit, Lovász Lászlót vagy Pásztor Annát, de végül nem döntöttek mellettük. Ki tudja, talán majd most."

A TV2 sajtóosztálya nem árult el semmit a zsűricserével kapcsolatban, mindössze annyit mondtak, hogy időben tájékoztatják a sajtót a változásokról.