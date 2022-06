A legendás modell két évvel ezelőtt döntött úgy, hogy nem festi többé a haját, hanem felvállalja természetes, ősz tincseit. Akkor sokan meglepődtek ezen, voltak, akik örültek annak, hogy nem akar fiatalabbnak tűnni, mások ezzel szemben úgy vélték, a modell elhagyta magát, és beleőszült a karanténba.

"Nagyon féltem, és a mai napig furcsa helyzet ez, de ez is olyan, hogy az ember meg kell, hogy tartsa a személyiségét, ugyanakkor az is fontos, hogy befogadó legyen, és észre vegye, mi történik a világban. A fehér haj tipikusan olyan dolog, aminek üzenetértéke van, és nagyon sokan bevállalták a világban. Hozzájuk szerettem volna csatlakozni, mert hátha az én példám jó hatással lesz olyan csajokra, akik nyitottak a világra" – mesélte Pataki a Makeup/Down stúdójában Lilunak. Hozzátette, az ő üzenete ezzel az, hogy vállaljuk magunkat és a korunkat is.

Pataki elmondta, hogy egy ilyen döntés után megváltozik az ember. Amíg ő festett szőke volt, rikán nyúlt sminkekhez, azonban amióta ősz, mindig kisminkeli magát egy kicsit, mielőtt elmegy valahova.

Pataki Ági és férje, Kovács Gábor márciusban ünnepelték harmincadik házassági évfordulójukat. Az egykori modell a jeles évforduló alkalmából régi fotókat mutatott.