Ahogy mi is megírtuk, vízkorlátozást rendeltek el Pest megyében a rekkenő hőség ideje alatt. Esztergályos Cecília pedig saját bőrén tapasztalta meg, milyen, ha már elfogyott a víz a vezetékekből.

"Kedd este óta nincs egy csepp víz sem! Lajtos kocsi van, de csak ameddig a vízkészlete tart" - kezdte a művésznő a Blikknek. Hozzátette, egyáltalán nem számítottak rá, hogy ez fog történni, ő éppen Szlovákiában játszott, amikor a férje értesítette, hogy nincs víz. Tegnap este volt két napja, hogy fennállt ez a cseppet sem kellemes helyzet, akkor azonban még nem tudták, hogy mikor lesz változás.

A vízkorlátozást a szélsőséges időjárás miatt vezették be, mivel mindenki igyekezett lehűteni magát és a környezetét. Ez lehet az oka annak, hogy kiürültek a tartályok.

"A polgármester úr arra kér mindenkit, hogy ne most töltse fel a medencét, és ne most locsoljon. Semmi probléma nem lett volna, ha szólnak, hogy fogy a víz a tartályból. A lakosságot kérem, csak annyit használjunk becsülettel, amennyire valóban szükségünk van, hogy másnak is jusson" – üzente a művésznő.