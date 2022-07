Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint az utóbbi napokban talán túlságosan is beletemetkeztél a munkába, és most meglepődve veszed észre, hogy van élet a munkálkodáson túl is. Élvezd a jól megérdemelt pihenést azok körében, akik téged a legjobban szeretnek.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Nem elég, ha csak rutinosan kedveskedsz a párodnak. Ma ennél még te is többre vágysz. Olyan leleményes vagy, biztosan ki tudsz találni valamit, amivel feldobhatod a kapcsolatotokat. Ne engedj a megszokásnak! A jövő héten a Mars a jegyedbe lép majd, és sok fordulatot hoz.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Merkúr és a Neptunusz fényszöge alaposan megzavarhatja a tisztánlátásodat. Mindenféle félreértés, ködösítés nehezíti a kommunikációt. Mindig ellenőrizd, a másik hallotta-e, amit mondtál, kértél, és jól értette-e.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A Neptunusznak köszönhetően most még a szokásosnál is gyanakvóbb vagy... Mindenben képes vagy meglátni, ami fenyegető lehet. A legjobb ellenszere ennek a negatív lelkiállapotnak a napfény, a víz, a barátok! Meglásd, délutánra kisimulsz!

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Emberi kapcsolatokban bővelkedik a mai nap: és ez a vállalkozásokban is előrevivő lehet, ha van neked ilyen. Neked nem kell tanulni az ismerkedést, és ma valahogy minden sokkal jobban megy. A barátság persze nem anyagiakban mérhető.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Csak akkor érdemes új kapcsolaton gondolkodnod, ha a régin már biztosan túljutottál. Ha még mindig haragszol az illetőre, akkor ez aligha igaz. Ebben az esetben ugyanis félő, hogy mostani gondjaidat csak átvinnéd az új párodra is - írja az Astronet.

