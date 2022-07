14 hónapot töltött börtönben Fekete Dávid, ám most szabadlábon, nyomkövetővel a lábán várhatja, hogy megszülessen ügyében az ítélet. Volt felesége, Regina örült volna, ha egykori párja továbbra is a rácsok mögött marad.

Fekete Dávidot 320 millió forintos csalással és sikkasztással vádolják, akár 15 év börtönbüntetést is kaphat. Tegnap a bíróság házi őrizetbe helyezte az egykori megasztárost, nyomkövetőt kapott, és otthonát csak külön engedéllyel hagyhatja el. Dávid volt felesége, Regina nem örül ennek.

"Őszintén megmondom kicsit megijedtem, amikor megtudtam, hogy Dávidot kiengedték. Fogalmam sincs, hogy a gyerekeink szempontjából hogyan kezeljem ezt a helyzetet, hogy egy olyan emberrel kell találkozniuk, akit igazán nem is ismernek. Ez a gondolat számomra ijesztő. Tudom, hogy ez csúnyán hangzik, de amikor megtudtam, hogy bent marad a börtönben, akkor egy kicsit örült a lelkem, de most nem vagyok boldog" - mondta a Borsnak Regina, aki azt is elmondta, hogy az utóbbi másfél évben egyetlen videóhívás zajlott csak az ikrek és az édasapjuk között.

"Dávid anyukája azt mondta nekem, hogy minden rendben volt, a gyerekek „elvoltak". Dávid örült, hogy látta őket, de a gyerekek a korukból adódóan nyilván nem fogták fel, mi történik, hiszen a találkozás nem személyes volt. Nem kérdeztem erről több részletet, mert általában felkavaró számomra minden, ami Dáviddal kapcsolatos, de mivel a gyermekeim apja, így sosem mondanám azt, hogy ne lássa őket. Az ikrek számára Dávid sajnos idegen. Ettől függetlenül gyakran veszek elő régi képeket, abból az időszakból is, amikor megszülettek és próbálok nekik mindig mesélni történeteket, illetve mindig megmutatom a fotókon az apukájukat is. Nem tudom, ez hosszú távon mennyit jelentett, de én próbáltam és próbálok mindent megtenni, hogy a gyerekek boldog kisgyerekként nőjenek fel. Szomorú vagyok, hogy ez nem így lett" - tette hozzá a fiatal anyuka.