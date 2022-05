Egy éve tart százmilliós sikkasztással és csalással vádolt Fekete Dávid pere. A győri bíróság úgy döntött, az énekes a végső ítéletig börtönben marad, eközben pedig a házassága is véget ért Reginával. A nő egy éve adta be a válókeresetet, de most pont került a sokáig elhúzódó bontóper végére.