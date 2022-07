Az idei év valóban a sztárválások és szakítások éve. Az első napoktól kezdve sorban jelentik be a magyar hírességek, hogy véget ért a kapcsolatuk, és bárhogy is próbálták megmenteni a házasságukat, mégis a válás mellett döntöttek.

Egy korábbi cikkünkben már összegyűjtöttük azokat a magyar celebeket, akik idén szakítottak, ám a sor nemrég újabb nevekkel folytatódott. Az egyikük Zámbó Jimmy fia, Krisztián, aki tizenegy év után szakított párjával és nagy szerelmével, Takács Zsuzsikával. Az elválásuk híre azért is lepte meg az énekes rajongóit, mivel nemrég az esküvőt tervezték.

A kapcsolatukat hullámhegyek és völgyek egyaránt tarkították, de mindig visszataláltak egymáshoz. A mostani viszont már végleges búcsú, és egyikük számára sem könnyű feldolgozni a szakítást. Krisztián pár hete beismerte, hogy nagyon nehéz időszak ez most, nemrég pedig egy érzelmes videóban mesélte el őszintén, hogyan is érzi most magát.

Mai nap estem át ezen a holtponton, amikor egy tizenegy éves kapcsolatnak vége szakad. Nagyon sokan vagytok, akik mellettem álltok és nagyon kedvesek vagytok, köszönöm szépen. Valószínű, hogy Zsuzsi is hasonló dolgokat él meg, ez egy hosszú szerelem volt, egy igaz szerelem volt. Most átestem a holtponton, kicsit nehéz volt az elmúlt pár napom, de úgy néz ki, hogy ezt már sikerült elfogadnom

– idézte a Blikk Krisztiánt, aki Instagram-történetében tette közzé a megható videót.