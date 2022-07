Kirsten Dunst és Jesse Plemons még a Fargo című sorozat forgatása alatt ismerkedtek meg egymással 2015-ben. A sorozatban házaspárt alakítottak, most pedig a való életben is összekötötték az életüket.

A két színész 2016-ban jött össze, majd 2017-ben megtörtént az eljegyzés is, két fiuk született. A Sky News most arról ír a színésznő sajtócsapatának közleménye alapján, hogy Dunst és Plemons hivatalosan is összekötötték az életüket.

Úgy tudni, a nagy pillanat Jamaicán történt egy luxusüdülőhelyen, azonban ennél több egyelőre nem derült ki.

A gyönyörű színésznő áprilisban ünnepelte 40. születésnapját, ennek alkalmából pedig összegyűjtöttünk róla néhány kevésbé köztudott érdekességet.