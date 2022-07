Ha nem lenne elég, hogy Amber Heard elvesztette Johnny Depp ellen a rágalmazási perét, most kiderült, hogy a korábbi csapata is beperelte őt.

Rengeteg cikket írtunk Hollywood eddigi legmocskosabb peréről, amelynek a főszereplői Amber Heard és Johnny Depp voltak. A színésznő bántalmazással vádolta volt férjét, ám terve fordítva sült el, hiszen Depp nyerte meg az ügyet.

Ha bárki azt gondolná, hogy az ügy ezzel lezárult, az téved, ugyanis Amber még 2018-ban felfogadott egy biztosítótársaságot, és a most elveszített peréből származó 8,35 millió dolláros kártérítést az exférje felé a társasággal szeretné kifizettetni. Bár a társaságnál kötött biztosítása alapvetően mindenféle jogellenes magatartásra kiterjedne, a kaliforniai törvények szerint csak akkor terelhető a felelősség a társaságra, ha Amber nem szándékosan követte el a jogellenes magatartást. Mivel a tárgyalások során kiderült, hogy a színésznő hazudott, a cég mindent megtesz, hogy kibújjon a felelősség alól -írja a Metropol. Emellett Amber az ügy újratárgyalását sürgeti, de az is szóba került már, hogy egy bosszúkönyvvel járatná le Johnny Deppet.

A cég most arra kötelezi Ambert, hogy mentse fel korábbi cégét a felelőssége alól, fogadja el, hogy nem a társaság fizeti ki a per költségeit, és álljon el attól, hogy fellebbez az ítélet ellen.

Ambernek nem ezek lesznek a kedvenc évei, ugyanis a több milló dolláros per költségei mellett az FBI is nyomoz ellene, sőt, állítólag az Aquaman második részéből is kirakják.