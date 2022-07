Ha megkérdeznél, melyik a legfontosabb szó az életemben, gondolkozás nélkül azt felelném: a szabadság. És ebben benne van a másoktól és önmagamtól való szabadság is.

Az ember legbelső természete szerint szabad és isteni. Jó párkapcsolatban, boldog szerelemben, minden emberi viszonyban és emberi közösségben az igazi az, melyben megtarthatod és megadod másoknak a szabadságot. Még a saját lelked is rabbá tud tenni, és a szeretet legnagyobb félreértése és félreérzése, hogy rabbá teszi az embert. Együtt szállni és repülni is csak úgy lehet, ha szabadon mozgathatod a saját szárnyaidat. És egy igazi tánc is az, ha a zene nem megköt, hanem röpít, és párodat is röpíted, ahogy ő is repít téged. Minden önző érzés és görcsös ragaszkodás elrontja a táncot, és csúnyává, boldogtalanná teszi. A szabadságra, mint lelkiállapotra azt szoktuk mondani, hogy önfeledt. Az ön ugyanis, és mások Önje a rabtartónk. Néha el kell felejteni.