Tolvai Reni még csak nem is egy, de rögtön két Elf Bart szív egyszerre videójában.

Ahogy korábban már írtunk róla, új, veszélyes trend terjed a fiatalok között. Az Elf Bar nemcsak illegális, de azt sem lehet tudni, hogy pontosan mi van benne. Hazánkban betiltották, a forgalmazása és a birtoklása is bűncselekmény.

Korábban Tóth Andi és Viczián Viki is készített videót, ahogy manórudat szívnak, most pedig Tolvai Reni is beállt a sorba. Az énekesnő ráadásul egyszerre két illegális Elf Bart szív, ezzel pedig igencsak rossz példát mutat fiatal követőinek.