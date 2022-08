Fehér ing

A fehér ing egy örök klasszikus, amely az utóbbi időkben teljesen új életre kelt. Nem csupán hagyományos módon hordhatjuk, mondjuk szoknyába, nadrágba tűrve, de vagányan meg is csomózhatjuk a derekunkon, sőt, akár ruhát is varázsolhatunk belőle, ha elég hosszú fazont választunk. Ez utóbbi viselet most ultra trendi, akár övvel, akár mellénnyel, de csak simán lezseren viselve egy körömcipővel vagy sportcipővel is menő.

Magastalpú cipő

Idén ősszel minden olyan cipő divatos lesz, amelynek magasított a talpa. Legyen szó sportcipőről, loaferről vagy magassarkúról, a lényeg, hogy vaskos, esetleg hernyótalpa legyen. Ha ehhez még tömbsarok is társul, akkor pedig túlszárnyaltunk minden képzeletet.

Megfelelő szabású farmer

Egy megfelelő szabású farmer senki ruhatárából nem hiányozhat. S, hogy mi az a megfelelő szabás? Nos, attól függ, milyen az alkatunk, milyen a stílusunk és mi áll rajtunk jól. 2022-ben kifejezetten divatosnak számítanak a magas derekú és bővebb fazonok, azok, amelyek nem tapadnak a lábakra. Persze ezekből is akad több fajta, így válogathatunk a baggy, a mama és a répa stílusúak között, de a térdben jól megszaggatott, lyukas típusok is nagyon trendik.

Magasderekú nadrág

Akinek a farmer nem éppen a szíve csücske, annak sem kell szomorkodnia, mert idén igazán divatosak az elegánsabb nadrágtípusok is. Ezeknél szintén trendi a magasított derék, a bő szár és készülhetnek lenge anyagból, például szaténból vagy selyemből - így még nőiesebb lehet az összhatás -, ám ha beköszönt a hűvösebb idő, akkor választhatunk a vastagabb anyagú darabokból is.

Kötött ruha

Ha egy igazán praktikus ruhadarabot kéne mondani, amely elengedhetetlen a 2022-es őszi időszakban, az a kötött ruha vagy pulcsiruha lenne. Miért? Mert egyszerű és nagyszerű! Meleg, csinos és kényelmes, ráadásul annyi fazonban létezik, hogy mindenki megtalálhatja a számára ideálisat. A pulcsiruha lehet testre simuló vagy lezser szabású, combig érő vagy bokát verdeső és ha úgy gondoljuk, egy övvel is feldobhatjuk. Viselhetünk hozzá sportcipőt, körömcipőt, bakancsot vagy csizmát is.