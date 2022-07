Kos heti szerelmi horoszkóp

A hét eleje azonnal egy Vénusz-Jupiter fényszöggel kezdődik. Most nem vagy tekintettel a minőségre a mennyiséggel szemben, sokat flörtölsz, és talán nem is gondolod komolyan. Lehetőséget ad az előbb említett konstelláció és az Oroszlán újholdja, hogy mégis belenyúlj ösztönösen a legjobba: ez egy maradandó kapcsolat lesz.

Bika heti szerelmi horoszkóp

Most nagyon küzdő típus is vagy, úgy néz ki, már régóta egymás körül keringtek valakivel. Lehet, hogy sokat kell egymáshoz csiszolódnotok, de tény, hogy a változás és várakozás meg is éri. Egyikőtök sem egy átlagos természet, épp ezért különösen örültök, hogy most teljes elfogadást fedeztek fel a másikban. A Bika és a Rák szerelmi bolygók nagyon hasonlóan a tartósságra törekednek. Az Újhold a negyedik sorsterületen jelenthet egy gyors összeköltözést.

Ikrek heti szerelmi horoszkóp

A születési uralkodód, a Merkúr elég vegyesen áll egész héten, ami a te teljes lelki állapotodat tükrözi. Szeretnél tartozni valakihez, és azonnal fel tudsz sorakoztatni legalább három ellenérvet, amiért ennek most nincs itt az ideje, és ha belső éned tiltakozik, hát nem kell erőltetni. Egyébként a baráti körödet bátran növelheted, mert csupa színvonalas ember szeretne veled kapcsolatba lépni. Élvezd két hasonló elme minőségi szárnyalását.

Rák heti szerelmi horoszkóp

A Rák Vénusz a Holddal együtt áll, ezek a csillagok az érzelmeket erősítik, pillanatok alatt szerelembe eshetsz, lehet, hogy az illető nincs is tőled messze, és talán már ismeritek egymást. Egyikőtök sem az, aki le akarja rohanni a másikat, ráadásul a Mars a Bikában szereti elnyújtani az udvarlási szakaszt. Viszont most mégis olyan gyorsan bontakozik ki minden, hogy már nincs kedvetek várakozni, talán a tüzes Jupiter okozza ezt, de az biztos, hogy felejthetetlen időszak marad a számotokra.

Oroszlán heti szerelmi horoszkóp

Az Oroszlán Újhold jelzi, hogy minden, amit most szeretnél megváltoztatni, sikeres lesz. Egyszerűen nincs kedved alkudozni, de nem is kell, a másik készen áll arra, hogy részt vegyen az életedben. Erre szokták azt mondani, hogy vigyázz jól, mit kívánsz, mert bejön az, ha akarod, ha nem. Szerelmek, egészség, pénz, utazás, amihez csak nyúlsz, mindenben szerencsésen tudsz változtatni. Lehet, hogy a hivatásodban küzdened kell, de állj a sarkadra, pontosan tudják, hogy kit veszítenének.

Szűz heti szerelmi horoszkóp

A Vénusz és a Hold a barátság sorsterületen halad át, ezért lehet, hogy pont egy társaságban fogsz megismerkedni életed szerelmével. A Mars mutatja: elképzelhető, hogy az újdonsült szerelmed külföldi, vagy nincsenek rendben a papírjai, és most felajánlhatod segítséged a nyelvtanulásban; mindenesetre rendeződnek a problémák, ti meg ez idő alatt egymásba szerettek - írja az Astronet.

Az összes jegy részletes szerelmi horoszkópjáért kattints ide!