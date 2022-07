Magyar gyökerei is vannak.Maya Khabira Rudolph néven született 1972. július 27-én a floridai Gainesville-ban. Az édesanyja afroamerikai, az édesapja zsidó származású, utóbbi ősei a mai Litvánia, Oroszország, Németország és Magyarország terültéről vándoroltak ki Amerikába, és Rudasevszkiről változtatták a nevüket Rudolphra.

Az altatódalából világsláger lett.Az édesanyja, Minnie Riperton híres énekesnő volt, az édesapja, Richard Rudolph zenei producer és dalszerző. Minnie Riperton világhírű slágere, a Lovin' You eredetileg a kislány Maya altatódalaként született meg, és a dal hosszabb változatában hallható is a végén, ahogy az énekesnő a lánya nevét ismételgeti.

Tragikusan korán vesztette el az édesanyját.Két héttel a hetedik születésnapja előtt vesztette el az édesanyját, aki ekkor már évek óta küzdött a mellrákkal. Minnie Riperton mindössze 31 évesen hunyt el.

A gyerekkori barátnőjéből is hollywoodi sztár lett.A St. Augustine by the Sea iskolába együtt járt Gwyneth Paltrow-val, aki azóta is az egyik legjobb barátnője. A kettejük családja is elkezdett összejárni, sőt egy idő után össze is dolgoztak: Rudolph édesapja lett például a zenei felelőse a Tuti duók című filmnek, amit Paltrow édesapja rendezett, és amiben természetesen a lánya játszotta az egyik főszerepet.

Zenészként kezdte.Az egyetemen fotográfia szakra járt, de jobban érdekelte a zenélés. A diáktársaival megalapították a Supersauce nevű bandát, diplomázás után pedig a Rentals nevű, immár profi zenekarhoz csatlakozott háttérénekesként és billentyűsként. Csak a Rentals feloszlása után döntött úgy, hogy végleg belevág a komikusi karrierbe.

Donatella Versace imádja, ha parodizálja.A világ leghíresebb tévés komédiashow-ja, a Saturday Night Live állandó szereplőjeként lett Rudolph igazán ismert. Számos hírességet parodizált a műsor szkeccseiben, Donatella Versace kifigurázása pedig különösen nagy sikert aratott a nézők körében. A vicc tárgya pedig egyáltalán nem haragudott meg a dologért, sőt a 2002-es VH1/Vogue Fashion díjátadón együtt léptek színpadra, és kiváló kapcsolatot ápolnak.

Világhírű rendező a férje.2001 óta él kapcsolatban a kortárs filmművészet egyik legjelentősebb alakjával, Paul Thomas Anderson rendezővel (Boogie Nights, Vérző olaj, Magnólia), akinek a Beépített hiba és Licorice Pizza című filmjeiben szerepelt is. Négy gyermekük született.

Nem tud ellenállni a fagyinak."Ha a fagyi is a lehetőségek között van, nem kérdés, hogy mit kérek. Szerintem mindannyiunknak szüksége van fagyira, amikor csak lehet. A kedvencem a mentás-csokis" – mondta erről a színésznő.

Szokatlan dolgot él át minden alkalommal játék közben.Saját bevallása szerint, amikor szerepet játszik, mindig magasabbnak és vékonyabbnak érzi magát, mint amilyen valójában. Aztán amikor visszanézi az alakítását, akkor szinte mint egy elfelejtett tudás jön elő, hogy igazából hogy néz ki.

Mostanában milliomosnőként láthatod.Két, jelenleg is futó tévésorozatban is közreműködik: a Hormonokkal túlfűtve című animációs szériában több karakternek is ő adja a hangját, a Lóvé főszerepében pedig egy válása után a való életbe visszatérni próbáló milliomosnőt alakít.